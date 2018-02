Grozili, pretepali, streljali in predvsem ropali

Celje - Četverica, ki je osumljena štirih zelo nasilnih, oboroženih ropov na Celjskem, je od včeraj v sodnem pridržanju, danes so prostost odvzeli še trem moškim, za katere sumijo, da so povezani z ropi. Roparji so za tarče izbirali stanovanjske hiše premožnejših. Skupno so v štirih ropih naropali za več kot 90.000 evrov denarja in zlatnine. Ropi so izstopali po nasilju, saj so družinske člane tudi pretepali in zvezali, na zadnje so v hiši tudi streljali.

Ropi, ki naj bi jih osumljenci izvedli od novembra lani do začetka letošnjega februarja, so izstopali po velikem nasilju, je na današnji novinarski konferenci dejal vodja celjskih kriminalistov Damjan Turk: »V vseh primerih so pod neko pretvezo presenetili stanovalce, da so lahko vstopili v stanovanjsko hišo, vsi ropi so se zgodili v večernem času. Pri vseh ropih so bili oboroženi s strelnim orožjem, maskirani, izvedba ropov pa je bila brutalna, nasilna. Osumljenci so oškodovance na domu zvezali na različne načine, tudi z lepilnim trakom, jih pretepali, telesno poškodovali, dokler niso dobili želenih informacij, kje hranijo dragocenosti, ki so jih potem odtujili.«

Štirje brutalni ropi

Prvi rop so izvedli novembra lani na območju Celja, kjer so ukradli različno zlatnino in gotovino v skupni vrednosti 28.500 evrov. Pri tem so z orožjem grozili otroku, da jim je razkril, kje družina hrani vrednejše predmete in dragocenosti. Januarja sta sledila kar dva ropa, eden na območju Celja, kjer so ukradli okoli 1500 evrov gotovine, drugi pa na območju Velenja, kjer so ukradli zlatnino v vrednosti okoli 10.000 evrov.

Roparji so v enem primeru orožje tudi uporabili. 7. februarja so namreč vstopili v hišo v Veliki Pirešici, med ropom pa so v hiši zadrževali družino s tremi otroki, starimi od enega do dvanajst let. Kot je dejal Turk, so družinske člane izsiljevali z orožjem: »Grozili so jim, kje hranijo dragocenosti, jih pretepali. Streljali so tako pred kot tudi v stanovanjski hiši, kjer so med drugim tudi streljali na psa.« Ukradli so za več kot 50.000 evrov zlatnine in gotovine.

Osumljena 17-letnica

Med osumljenci, ki so že pridržani, nad njimi pa visi že podana kazenska ovadba policije zaradi ropa, zagrožena kazen je do 15 let zapora, je tudi 17-letno dekle z območja Ljubljane, ki je bivala s svojim partnerjem v Portorožu. Prav partner, 27-letnik, sicer tudi z območja Ljubljane, naj bi bil glavni v skupini, ki je izvedla nasilne rope in zagotovo prinesla nemalo strahu v družine, kjer so rope izvedli. Poleg 27-letnika in 17-letnice, ki je že kazensko odgovorna, kot je poudaril Turk, sta pridržana še 27-letnik iz Velenja in 25-letnik iz Ljubljane. Danes so prostost odvzeli še 18-letniku in 28-letniku, oba sta iz območja Ljubljane, in 20-letnemu državljanu Srbije, ki začasno biva v Portorožu. Njihovo vpletenost v rope še preiskujejo.

V hišnih preiskavah so našli nekaj tisoč evrov gotovine, ki izhaja iz enega od štirih ropov, in strelno orožje. Kako natančno so do osumljencev kriminalisti prišli, Turk ni povedal, dejal je le, da so uporabili prikrite preiskovalne ukrepe. Kot je dodal, pa sta vsaj dve osebi, ki sta pridržani, že bili obravnavani za različna kazniva dejanja. Kot so še dejali na celjski policiji, je bil motiv roparjev zgolj finančne narave, izbirali so stanovanjske hiše, za katere so lahko domnevali, da so premožnejše.

Število ropov pada

Na policiji mirijo, da so taki ropi, kot smo jim bili priča v zadnjih dveh mesecih in pol na Celjskem, posebnost, kot je dejal vodja oddelka za premoženjsko kriminaliteto iz generalne policijske uprave Aleš Kegljevič: »Za take rope je značilna velika stopnja organiziranosti, nasilja, temu sledijo tudi telesne poškodbe in sorazmerno velik izkupiček, ki ga storilci odnesejo. Na srečo pa tovrstna dejanja v Sloveniji niso pogosta. Ni neke posebne nevarnosti, da bi bili priča tovrstnim ropom v našem vsakdanjem življenju.«

Zadnjo takšno skupino, ki je izvajala rope po domovih, so zabeležili leta 2013 na območju Novega mesta. Ropov v stanovanjih in stanovanjskih hišah je v Sloveniji okoli 20 letno, skupno vseh ropov pa je bilo lani 238, je zaključil Kegljevič: »Trend je v zadnjih petih letih ugoden v primerjavi z obdobjem pred petnajstimi leti, ko smo imeli v Sloveniji več kot 500 ropov letno.«