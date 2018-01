Danes znana usoda vodstva celjske bolnišnice

Ljubljana, Celje − Vlada bo na današnji seji odločala o soglasju k razrešitvi direktorja Splošne bolnišnice Celje (SBC) Marjana Ferjanca in o predlogu za razrešitev člana sveta zavoda v SBC Andraža Jaklja. Za popoldne je že sklicana seja sveta zavoda, na kateri bi lahko dobili novo, začasno vodstvo.

Svet zavoda je Ferjanca razrešil zaradi nepravilnosti pri prevedbi plač leta 2008 in nepravočasno sprejetega finančnega načrta. Večina zaposlenih nanj še vedno stavi, podpira ga sindikat Fides. Ali bodo ob morebitni razrešitvi Ferjanca opravljali 40-urni delovnik, kot so napovedovali novembra, je predstavnica Fidesa Mateja Grat dejala le, da se stališče sindikata ni spremenilo. Nekaj podpore je direktorju sicer odnesel sklep glede obračuna nadomestila plače na praznični dan, vendar je sklep zadržal za nedoločen čas. Tako ima tudi v največjem sindikatu v SBC, sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije, še vedno podporo.

Tudi če ga bo vlada razrešila, pa naj bi Jakelj še vodil popoldansko sejo sveta zavoda. Jakelj upa, da bodo za vršilca dolžnosti, če bo vlada Ferjanca razrešila, zaposleni našli koga med seboj. To naj bi bil kardiolog Dragan Kovačić, ki je v preteklosti že bil v. d. strokovnega direktorja. Kovačić je za Delo potrdil, da so mu to mesto ponudili in da ga je pripravljen sprejeti zgolj za mesec, dva, in poudarja, da siceršnjih ambicij po takšnih funkcijah nima: »Hočem samo v miru delati. V tem primeru pa gre samo za to, da zagotovimo nemoteno delovanje bolnišnice. Za mirno tranzicijo tako rekoč.«