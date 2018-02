Ekosistemi ostali brez okoljskega dovoljenja

Ministrstvo za okolje in prostor je zavrnilo pritožbo podjetja Ekosistemi zaradi odvzema okoljevarstvenega dovoljenja (OVD). S tem je odločba Agencije RS za okolje o odvzemu OVD podjetju postala dokončna in izvršljiva.

Agencija RS za okolje je podjetju 27. oktobra odvzela OVD na podlagi neizvršene pravnomočne inšpekcijske odločbe z dne 18. julija, to je dva dni pred požarom, ki je uničil objekte, opremo in stroje obrata za predelavo odpadkov v trdna in lesna goriva v Zalogu pri Straži. Podjetje se je na inšpekcijsko odločbo pritožilo, ministrstvo pa je zdaj njegovo pritožbo zavrnilo. Odvzem OVD je začel veljati petega februarja.

Arso je Ekosisteme že izbrisal iz evidence obdelovalcev odpadkov, ki imajo okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov, a podjetje lahko pred dokončno izgubo OVD za to dejavnost na tej lokaciji iz rokava potegne še enega asa, zoper odločbo o odvzemu OVD lahko vloži tožbo na upravno sodišče. Direktor Gregor Kovačič je povedal, da jo pooblaščena odvetniška družba že pripravlja.