Gneča na meji s Hrvaško in pred Karavankami

Konec avstrijskih in nemških počitnic povzroča zastoje ter čakalne dobe na meji.

J. B., STA

V nedeljo se zaključujejo počitnice v Avstriji in večjem delu Nemčije, zato na prometnoinformacijskem centru konec tedna od Hrvaške proti Avstriji pričakujejo povečan promet. Čakalne dobe so na mejnih prehodih Starod, Jelšane, Obrežje, Rigonce ter Gruškovje pri vstopu, poročajo pri STA.

Na mejnem prehodu Starod morajo osebna vozila za vstop v Slovenijo čakati uro in 15 minut. Na Rigoncah je čakalna doba krajša za približno pet minut, na Obrežju in Jelšanah znaša pol ure, 15 minut pa na Gruškovju. Na Obrežju morajo za vstop v državo čakati tudi avtobusi, in sicer pol ure.

Zaradi kontrole prometa na avstrijski strani predora Karavanke je pred predorom približno dvokilometrski zastoj. Občasno zapirajo predor, za Kranjsko Goro priporočajo izvoz Jesenice - vzhod.

Danes je sicer praznik v Avstriji, Italiji, delu Nemčije ter na Hrvaškem.