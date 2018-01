Je šla ministrica na urgenci preko vrste?

Pregledana naj bi bila pred tistimi, ki so bili po triažni lestvici »obarvani« z višjo stopnjo ogroženosti.

Ljubljana - Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je zaradi slabega počutja decembra lani zvečer obiskala internistično prvo pomoč. Dobro obveščeni zagotavljajo, da ji je bil omogočen preskok čakalne vrste. V njej so bili najmanj štirje z enakimi simptomi, ki so na obravnavo čakali več ur, in nekaj takšnih z višjo stopnjo ogroženosti.

V UKC Ljubljana so dan po dogodku napisali sporočilo za javnost: »Gospa Milojka Kolar Celarc je bila v petek pozno popoldne, z napotnico osebnega zdravnika, zaradi resnejšega zdravstvenega stanja sprejeta na Internistični prvi pomoči Interne klinike UKC Ljubljana. Obravnavana je bila po protokolih za tako ogrožajoče zdravstveno stanje. Po dodatnih diagnostičnih preiskavah je bila zgodaj zjutraj odpuščena v domačo oskrbo.« Dodali so še, da dodatnih informacij ne bodo dajali.



Pomembna triažna lestvica



Pacienta, ki pride v urgentni blok, sprejme triažna medicinska sestra, ki ga po oceni zdravstvenih težav, stopnje prizadetosti in po stopnjah nujnosti razporedi na podlagi algoritmov tako imenovane manchesterske triažne lestvice. V ljubljanskem kliničnem centru zatrjujejo, da pri obravnavi pacientov upoštevajo zakonodajo, s čimer je vsem pacientom zagotovljena enakovredna obravnava. Jim je res?