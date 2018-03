Ko sredi EU ostanete brez vsega

Ljubljana – Rop v Barceloni. Ostanete brez osebnih dokumentov in denarja. Na slovenskem veleposlaništvu v Madridu vam povedo, da vas lahko konzul obišče naslednji dan, ko vaša letalska vozovnica že zapade. Ali temu, ko je človek sredi Evrope prepuščen cesti, še lahko rečemo konzularna pomoč?



Opisani primer je resničen. Oropana žrtev se je najprej obrnila na policijo, kjer so ji zatrdili, da lahko z zapisnikom o kraji in letalsko vozovnico potuje domov. Na letališču je izvedela, da lahko potuje le neposredno v Slovenijo (direktnih letov od tam v domovino ni!), nikakor pa ne v Benetke, do koder je imela povratno vozovnico, češ da obstaja tveganje, da jo Italijani vrnejo. Na pomoč je poklicala slovensko veleposlaništvo v Madridu. Ker je klicala zunaj uradnih ur, se ji je oglasil odzivnik s podatki o tem, na katero številko naj pokliče. V iskanju papirja in svinčnika je razmišljala, kako je mogoče, da ni urejena avtomatična preusmeritev klicev na dežurno številko!



Predstavnica veleposlaništva jo je povabila, naj pride v Madrid (tja brez denarja ni mogla!), kjer bi ji lahko izdali potni list za vrnitev v domovino. Častni konzul bi jo lahko obiskal šele naslednji dan, a bi z njim lahko spila le kavo, saj ji ne bi mogel pomagati. V njegovi pristojnosti namreč ni potrjevanje identitete določene osebe, četudi ima ta pri sebi kopijo osebnega dokumenta. Konzul bi sicer v dobri volji morda lahko poskusil prepričati letališko osebje, da posameznika spustijo na letalo. Poznavalci razmer opozarjajo, da je to od njega težko pričakovati, saj bi moral prevzeti preveliko tveganje.