Korupcija od Slovenije do Somalije

Ljubljana – Ne na bolje, ne na slabše. Tako bi lahko povzeli izsledke letošnje raziskave Transparency International (TI) o zaznavi korupcije, ki zadevajo našo državo. Slovenija se je med 180 državami tako kot lani uvrstila na 34. mesto. Na primerjalni lestvici pa je izgubila tri mesta.



Vid Doria, generalni sekretar Transparency International Slovenia (TIS), opozarja, da indeks zaznave korupcije v javnem sektorju, ki ga vsako leto oblikuje TI, potrjuje, da pri ključnih sistemskih spremembah še vedno ni zavzetosti, ki bi prinašala večje pozitivne premike. Usoda novele protikorupcijskega zakona je v državnem zboru negotova, vzpostavljanje integritete najvišjih predstavnikov oblasti (etični kodeks za poslance) je nedokončan proces, problem je nesmotrna in nepregledna poraba javnega denarja, denimo pri nakupu žične ograje.

V protikorupcijski komisiji (KPK) izpostavljajo, da je sistemska korupcija v Sloveniji precej globoko zakoreninjena in bi nujno potrebovala sistematično in prepričljivo obravnavo. Letošnji indeks sicer KPK razume kot pomemben kazalnik, da država vendarle zadovoljivo sledi ciljem zamejevanja korupcije v razmerah, ki niso rožnate.



Za povečavo kliknite na infografiko.

Policija, ki se ukvarja z odkrivanjem in preiskovanjem korupcije, rezultatov indeksa ni želela komentirati, saj se z njenim zaznavanjem, čemur je indeks namenjen, ne ukvarja. Pravi pa, da sta v zadnjih letih odkrivanje in preiskovanje korupcije med njenimi prednostnimi nalogami. Tako je slovenska policija v zadnjih petih letih vsako leto na državna tožilstva poslala več kazenskih ovadb, v povprečju za okoli 90 korupcijskih kaznivih dejanj.

Slovenija je nekaj točk pod povprečjem, ki so ga zabeležile države EU in Zahodne Evrope, ki so v povprečju (tako kot leto prej) zbrale 66 točk, med 31 državami v tej kategoriji pa se je uvrstila na 12. mesto oziroma je po številu točk pred njo v tej skupini 16 držav. Oceni 100 točk se ni približala nobena od držav, najviše ocenjena Nova Zelandija ima 89 točk, povprečna ocena indeksa v svetovnem okviru je 43 točk. Najnižjo oceno imajo Sirija (14), Južni Sudan (12) in Somalija (9).