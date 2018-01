Ljutomerska županja Olga Karba sama proti vsem

Ljutomer - C krak Pomurskega vodovoda je fizično že dve leti skoraj v celoti zgrajen, a ga javno podjetje Prlekija od osmih občin ustanoviteljic še vedno ni prevzelo v najem in upravljanje. Ovira je še vedno nesprejet elaborat o enotnih cenah omrežnine in vodarine, ki ga je sedem občin že potrdilo, občina Ljutomer z županjo Olgo Karba pa še vedno ne. Tudi ponedeljkova skrivnostna izredna seja ljutomerskega občinskega sveta tega ni spremenila.

Sejo je županja Karbova za ponedeljek sklicala brez dnevnega reda, brez gradiva in celo brez tega, da bi navedla temo seje in po štirih urah razprave se je končala brez kakršnegakoli sklepa ali odločitve. Svetniki so šele na seji izvedeli, da je bila sklicana zaradi (ne)sprejetja elaborata o cenah, večino časa pa je županja na njej porabila za dokazovanje, da elaborat za ljutomersko občino ni sprejemljiv, ker da bo podjetjem v občini stroške za vodo in omrežnino dvignil za skoraj 300 odstotkov, prebivalcem pa za 97. Po njenem mnenju je v elaboratu previsoko ocenjena vrednost infrastrukture novega vodovodnega sistema, kar prinaša visoko ceno omrežnine. Karbova pravi tudi, da je elaborat nezakonit, ker v ceno omrežnine vključuje tudi splošne stroške, motijo pa jo tudi neenake višine omrežnine po občinah sistema, saj je prepričana, da bodo na tak način občani ljutomerske občine "solidarno" plačevali več zaradi drugih občin. Občinskemu svetu je zato predlagala, da odstopi od dve leti starega medobčinskega sporazuma o lastništvu in upravljanju sistema C pomurskega vodovoda, da zaprosi za mnenje računskega sodišča, da JP Prlekija za ljutomersko občino izdela ločeni elaborat o cenah in da do ureditve zadev občina ne bo plačevala računov za upravljanje njenega dela vodovodnega sistema. Večina svetnikov ni bila za glasovanje in tega zato ni bilo.

Ljutomerski občinski svet tako znova ni izpolnil pričakovanja sveta občin ustanoviteljic kraka C, da bi do 15. januarja vendarle kot zadnji potrdil skupni elaborat o enotnih cenah in tako naredil konec zdraham.

"Za takšne želje in pomisleke je sedaj, ko je sistem zgrajen in je elaborat o cenah z vsemi občinami razen z ljutomersko usklajen in tudi potrjen, prepozno. Zaveze so bile znane že na začetku in ena od njih so tudi enotne cene znotraj sistema. Žal je tako, da je sedaj, po zgraditvi, ves vodovodni sistem C štirikrat več vreden, kot so bili vodovodi posameznih občin poprej, uporabnikov pa bo le za 20 odstotkov več. Zato bo po posameznem priključku treba plačevati bistveno višjo omrežnino, če bomo to hoteli ali ne. Visoki odstotki podražitev v ljutomerski občini pa ne držijo oziroma morda držijo le v posameznih ekstremnih primerih, ne pa za vsa podetja ali vsa gospodinjstva. Tudi očitek o nezakonistosti elaborata o cenah ne drži, " pravi direktor JP Prlekija Davorin Kurbos.

Predsedujoči sveta ustanoviteljic JP Prlekija, razkriški župan Stanko Ivanušič pa kljub ogorčenju nekaterih drugih županov še ni vrgel puške v koruzo. "Petnajsti januar še ni mimo in še vedno obstaja možnost, da v Ljutomeru razmislijo in si premislijo. Medobčinski sporazum smo vendar sprejeli s soglasjem vseh osmih občin, obveznosti so bile že vnaprej znane in če hočejo sedaj izstopiti, s tem rušijo temeljno skupno strategijo. Nisem proti županji in ne želim slabšati odnosov, rad bi, da najdemo razumno rešitev, a bojim se, da se takšno vztrajanje ene same občine ne bo dobro končalo. Na koncu bomo morda morali celo vračati evropska kohezijska sredstva. Tudi tožbe nekaterih občin proti občini Ljutomer niso izključene."