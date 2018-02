Zaradi snega največ težav na Štajerskem

A. S. H., STA, Ma. F.

Ljubljana – Sneženje že vse od zgodnjega jutra povzroča težave v prometu, največ na območju Štajerske. Predvsem policisti Policijske uprave Celje so danes obravnavali že več prometnih nesreč, med drugim je zjutraj na cesti Mozirje–Šentrupert avtobus z dijaki zapeljal s ceste na njivo. Pri tem ni bil nihče poškodovan, dijake je naprej odpeljal drug avtobus.

O tej nesreči avtobusa podjetja Izletnik Celje, ki se je zgodila malo pred križiščem za Parižlje oz. Braslovče, je bila obveščena tudi direkcija za infrastrukturo. Kot so sporočili z direkcije, je po podatkih voznika avtobusa nasproti pripeljalo vozilo, ki se je nahajalo na nasprotnem voznem pasu, avtobus pa je s ceste zdrsnil med umikanjem.

Na kraj nesreče je odšel tudi dežurni delavec podjetja VOC Celje, ki je koncesionar za vzdrževanje ceste. V času nesreče je bilo na vozišču okoli tri centimetre snega, po podatkih družbe VOC Celje pa so delavci na tej cesti posip in pluženje izvedli okoli 4. ure. Nesreča se je zgodila nekaj pred 6.30.

Številne nesreče

S Policijske uprave (PU) Celje poročajo še o nekaterih drugih nesrečah in težavah v prometu. Zaradi poledenelega vozišča je bil davi oviran promet na cesti Zidani most–Rimske Toplice, kjer so na klancu obstala tri tovorna vozila. Zaradi prometne nesreče med kombiniranim in osebnim vozilom je bila krajši čas zaprta cesta med Radljami ob Dravi in Muto, v trčenju pa ni bil nihče huje poškodovan.

Več poškodovanih pa je bilo v nesreči na cesti med Grobelnim in Šentjurjem, kjer sta trčila kombinirano in osebno vozilo. Še nekaj drugih prometnih nesreč se je končalo z materialno škodo, navajajo na PU Celje, kjer vse udeležence v cestnem prometu opozarjajo, naj bodo v teh zimskih razmerah še posebej strpni in previdni ter naj vožnjo prilagodijo razmeram na vozišču.

Pomurski policisti so zaradi posledic sneženja danes obravnavali tri prometne nesreče z materialno škodo in dve z lahkimi telesnimi poškodbami. Med drugim je v Boračevi zjutraj voznica zapeljala z vozišča, v nesreči pa se je otrok lažje poškodoval. Malo po 8. uri so bila v prometni nesreči v naselju Serdica udeležena dve tovorni vozili in osebni avto, po prvih podatkih so bile v prometni nesreči tri osebe lažje telesno poškodovane, so sporočili s PU Murska Sobota.



Previdno, lahko so poledeneli pločniki, dvorišča, stopnišča in parkirišča. Foto: Tadej Regent/Delo

Po podatkih prometno-informacijskega centra za državne ceste, objavljenih nekaj po 12. uri, je zaradi prometnih nesreč oviran promet ponekod na dolenjski, štajerski in primorski avtocesti.

Glavna cesta med Podlehnikom in mejnim prehodom Gruškovje je zaprta zaradi zdrsa tovornega vozila. Na podravski avtocesti pred počivališčem Podlehnik poteka izločanje tovornih vozil proti Hrvaški.

Zastoj tovornih vozil je tudi na pomurski avtocesti pred cestninsko postajo Dragotinci proti Lendavi oz. Madžarski.

Zaradi snežnih razmer je ponekod v Pomurju in na Dolenjskem omejen promet, predvsem za tovorna vozila, za priklopnike in polpriklopnike pa je prepovedan promet tudi na cesti od Godoviča prek Črnega vrha do Ajdovščine.

Na avstrijski strani prelazov Jezerski vrh, Ljubelj in Korensko sedlo so obvezne verige, omejitve prometa veljajo tudi na mejnih prehodih s Hrvaško, med drugim je prepovedan promet za tovorna vozila na mejnih prehodih Zavrč, Središče ob Dravi in Petišovci, še kažejo podatki prometno-informacijskega centra za državne ceste.

Tudi na območju PU Koper so danes zimske razmere, še naprej tudi piha močna burja, ki prav tako omejuje promet v vipavski dolini.

Aktualne razmere na slovenskih cestah lahko spremljate tukaj.