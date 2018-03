Občine in domači raftarji vsak na svoj breg Soče

Za dveletno pogodbo za vzdrževanje vstopno-izstopnih mest, tedenske preglede plovne poti, odstranjevanje manjših ovir in obveščanje medobčinske uprave o večjih ovirah v vodi pričakujejo 45.000 evrov nadomestila. Urejanje vstopno-izstopnih mest so prepustili skrbniku. Stritih pravi, da imajo v konzorciju slovenskih podjetij, ki pa niso vsa v domači lasti, dovolj usposobljenih za naloge. »Doslej so skrbeli za glavni raftarski odsek, drugje pa ne prav dosti. Pomembno je sprotno obveščanje o nevarnostih v vodi na portalu skrbnika,« je dejal Jernej Stritih. Tako pa so spletno stran nazadnje posodobili maja lani.

Združenje Doline Soče je pričakovalo dveletno nadomestilo v višini 135.000 evrov - doslej so prejemali po 60.000 evrov na leto -, toda tudi za celovito urejanje vstopno-izstopnih mest, a uprave oziroma občin očitno ni prepričalo. »Občinam smo že lani z deli na Trnovem želeli pokazati, da smo resni partner za urejanje vstopno-izstopnih mest, kje je bilo v zadnjih 20 letih narejenega malo. Zbran denar se je ponavadi izgubil v občinskih proračunih,« je bil slabe volje predsednik združenja Adis Hrovat. Pomembna razlika v ponudbah je tudi to, da so bili v združenju pripravljeni odstranjevati tudi večje ovire iz vode, za kar je doslej skrbela medobčinska uprava s pomočjo gasilcev in specializiranih podjetij. »Za takšna dela imamo ljudi z licencami, le opremo bi morali nabaviti. Lahko bi se takoj odzvali, medtem ko sredi poletja drugih ljudi ne dobiš,« je zatrdil Hrovat.