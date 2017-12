Otroci z dedkom Mrazom že odštevali

Š. K.

Celje - Tradicionalno so v Pravljični deželi na celjskem Glavnem trgu pripravili otroško silvestrovanje z odštevanjem. V »novo« leto so otroci vstopili tako že 12 ur pred svojimi starši.

V Pravljični deželi, ki jo v Celju pripravljajo že od leta 2000, so tudi letos z otroki sedemnajst dni rajale vile, vsak dan sta jih pozdravljala sprva Božiček nato dedek Mraz, s katerim so otroci danes tudi odštevali. Za dodatno veselje otrok je tudi letos skrbel pek Pravljične dežele Sladki Toni, seveda če so jim starši kupili pravljični cekin, ki je v tej deželi plačilno sredstvo. Z njim se plačuje tudi vožnja s kočijo in ježa s konjički.

Otroke je v novo leto poleg dedka Mraza popeljala pevka Ditka.

Silvestrovanje za vse ostale se bo v Celju začelo ob 22. uri na Krekovem trgu, obiskovalce bo zabavala skupina Kingston.