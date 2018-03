Po nagelj in poljub na Limbarsko Goro

Limbaraska Gora – Kljub mrzlemu vremenu in snegu se je velika množica ljudi danes udeležila jubilejne 30 tradicionalne prireditve z naslovom Po nagelj na Limbarsko Goro.

Prireditev je namenjena predvsem ženam in materam, ki jih organizator Društvo krajanov Limbarska Gora vselej razveseli z nageljnom, bodisi za dan žena bodisi za materinski dan, saj prireditev vedno umestijo med oba marčevska praznika. Poleg rekreacije in druženja je njen osnovni namen izkazati drobno pozornost in se na simboličen način zahvaliti materam, ženam in dekletom ob njihovem prazniku. Organizatorji pri izbiri dneva tokrat niso imeli ravno sreče, saj je bilo vreme precej neprijazno za ta letni čas, a veselja navzočih ni pokvaril niti mrzel veter. Za brušenje pet po lesenem plesišču sta poskrbela ansambla Bojsi in Jureta Zajca. Dva postavna mladeniča pa sta nežnejši spol pred zadnjim krajšim vzponom do baročne cerkvice sv. Valentina razveseljevala s poklonom rdečih nageljnov, za nameček pa je vsaka prejela še tri poljubčke, tako, na lička, da ne bo pomote. Podarila sta vse nageljne, vsakemu obiskovalcu pa je pripadlo šilce žganja - za zdravje.

»Za nas in za vse prebivalce Moravške doline je prireditev za promocijo naših krajev izrednega pomena. Vsako leto nas obišče veliko ljudi in vsakega obiskovalca se iskreno razveselimo,« je za spletno Delo povedala predsednica Društvo krajanov Limbarska Gora Jana Toman. Pravi, da prav rdeče nageljne vse od prve prireditve leta 1989 poklanjajo zato, ker so simbol ljubezni, prijateljstva in slovenstva. Rdeč nagelj je namreč cvet ljubezni, in če ga podarite ljubljeni osebi, jo s tem zavarujete pred »hudobijami tega sveta«. Današnje prireditve se je udeležilo približno 6000 ljudi.

Med tistimi, ki jim slabo uro pešačenja iz Moravč do vrha gore ni delala preglavic, je bila tudi Ana Štrajhar iz Kamnika, ki se je po nagelj odpravila s prijateljico. Všeč ji je vzdušje na cilju, ki je res sproščeno, kakor tudi, da je za to priložnost odprta cerkvica, v kateri rada občuduje freske. Pravi, da ji materinski dan ne pomeni kaj dosti, saj ga v družini nikoli niso praznovali, zato pa ji je dosti bližje dan žena. Po nagelj je danes prvič prišla Suzana Rek iz Galicije pri Žalcu, ki je bila zaradi megle prikrajšana nad razgledi po Moravški dolini ter na Kamniške in Savinjske Alpe. »Letos res nimam sreče. Kamorkoli se odpravim povsod naletim na slabo vreme,« se je pridušala Štajerka, ki jo razveseljuje dejstvo, da je zima tokrat zadnjikrat zamahnila z repom, in da je na obzorju vendarle dolga pomlad.