Počitnice še za učence in dijake v jugovzhodni Sloveniji

Tudi zanje so pripravljene številne počitniške dejavnosti in programi. V Mariboru bo 2. marca tekmovanje s pležuhi.

Ljubljana - Težko pričakovane zimske šolske počitnice so se v drugem počitniškem tednu začele še za učence in dijake koroške, podravske, pomurske, savinjske, posavske regije in jugovzhodne Slovenije - razen iz občin Ribnice, Sodražice, Loškega potoka, Kočevja, Osilnice in Kostela, ki so počitnikovali prejšnji teden. Slednji se bodo skupaj z zvrstniki iz osrednjeslovenske, gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške in zasavske regije v šolske klopi vrnili v ponedeljek.

Ugodne razmere za smučanje in sankanje

Tudi zanje so pripravljene številne počitniške dejavnosti in programi, ugodne so tudi razmere za smučanje in sankanje. Program, ki ga sofinancirata Mestna občina Celje in Fundacija za financiranje športnih organizacij v RS, bo potekal 5 dni, od 26. februarja do 2. marca. Celjski otroci, osnovnošolci, srednješolci in študenti bodo lahko brezplačno igrali badminton, namizni tenis, kegljali, plavali, sabljali, drsali ter se preizkusili v borilnih veščinah in športnem plezanju.

V Mariboru se bodo lahko otroci udeležili likovnih delavnic, ki bodo potekale v Domu ustvarjalnosti mladih, za poživitev duha pa bodo na voljo tudi mnoge gibalne delavnice in zimski sredin izlet. Med njimi bodo likovne, delavnice kvačkanja, gibalne delavnice, keglanje na ledu, namizni tenis, drsanje na trgu, pležuhove delavnice, na katere je treba prinesti staro smučko, 2. marca pa bo Hoduljarsko društvo Maribor organiziralo tudi tekmovanje s pležuhi. Pležuh je bil včasih zimsko prevozno sredstvo, danes pa ga uporabljajo za rekreacijo na snegu.

Pred več desetletji so se ponekod po zasneženem klancu dričali na vrečah, napolnjenih s slamo, v delu Dravske doline pa so poznali pležuh - nekakšno majhno smučko s sedežem. Selničani in prebivalci obronkov Kobanskega v Dravski dolini dobro poznajo pležuh, ki je bil v preteklosti zlasti za mlajše pogosto edino prevozno sredstvo v zimskih mesecih. Z njim so se vozili v dolino, v šolo in k maši, uporabljali pa so ga tudi za igro na snegu.

S pležuhom in baterijo pozno v noč

»V Selnici ob Dravi je bil pležuh v zgodnjih 70. letih prejšnjega stoletja pozimi poleg smuči in sani običajno prevozno sredstvo,« je za STA pojasnil predsednik Društva za ohranjanje ljudskega izročila Country club iz Selnice ob Dravi Jani Dolinšek. Kot se spominja, so se s pležuhom pogosto vozili pozno v noč, pri tem pa si svetili z baterijo. Na ukrivljeno desko, ki so jo sneli z neuporabnega soda, so pritrdili nosilna stebrička, nanju pa sedež in krmilno palico. Pri tem so jim pogosto pomagali starejši bratje ali drugi sorodniki. »Smuči so bile drage, pležuh pa smo lahko naredili sami,« je navedel.

Pležuhi, ki so jih v preteklosti izdelovali iz ostankov lesa v drvarnici, prvi pa naj bi po krajevnem izročilu segali v čas izpred 200 let, so danes lahko iz sodobnih materialov in celo z oblazinjenimi sedeži. Selniški otroci so se pred desetletji po zasneženem klancu spuščali tudi na vrečah, napolnjenih s senom ali slamo, fantje pa so igrali hokej na zamrznjenih ribnikih. »Palice za hokej smo naredili iz kakšnih vej,« je dejal Dolinšek.