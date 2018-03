Prepovedali vse obiske v jeseniški bolnišnici

Zaradi gripe in drugih nalezljivih obolenj dihal do preklica prepovedani obiski. Omejitve tudi v UKC Ljubljana.

Bl. R., Ba. Pa., STA

Jesenice – V Splošni bolnišnici Jesenice (SBJ) so danes zaradi ponovnega porasta števila obolelih za gripo in drugimi nalezljivimi obolenji dihal v celoti prepovedali obiske v bolnišnici, je sporočila Maja Valjavec iz SBJ.

V primeru kritično in zelo hudo bolnih so obiski možni le s posebnim dovoljenjem odgovornega zdravnika.

V SBJ so sicer že prejšnji teden omejili obisk, ker pa se stanje še ni noramaliziralo, so zdaj ukrep zaostrili. Prepoved obiskov velja do preklica.

Omejitev tudi v UKC Ljubljana

Na kliničnem oddelku za nefrologijo interne klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana z današnjim dnem odpravljajo prepoved obiskov. Je pa obisk dovoljen le eni zdravi osebi, in sicer po dogovoru z lečečim zdravnikom. Omejitev velja do preklica oziroma do umiritve epidemiološke situacije, so sporočili iz UKC Ljubljana.