Protievropski zakon v Avstriji se krha

Ljubljana – Slovenski podjetniki, ki delajo v Avstriji, so dosegli prvo etapno zmago v boju s sporno avstrijsko protidampinško zakonodajo. Zaostrena zakonodaja z izgovorom o zaščiti avstrijskih delavcev s trga severne sosede izriva podjetja iz drugih držav, na ustavnem sodišču pa se je zaletela v zid.

Pritožbi slovenskih odvetnikov iz celovške odvetniške družbe Grilc Vouk Škof je avstrijsko ustavno sodišče pritrdilo in razveljavilo del sporne avstrijske protidampinške zakonodaje. V omenjeni pisarni so nam pojasnili, da gre za določilo protidampinškega zakona, ki je izključevalo odlagalni učinek pritožbe naročnika, če mu je bilo naloženo plačilo varščine. Določilo, da mora kaznovani naročnik del izrečeno globo plačati takoj, še preden poteče rok za odgovor na pritožbo kaznovanega, je neustaven. Ker se dobesedno enako sporno določilo pojavi v več členih zakona proti socialnemu dampingu, bo zakonodajalec na vsak način moral popraviti zakon.



Prva, a pomembna zmaga



Odvetnik Rudi Vouk, ki je vodil pritožbo, je poudaril, da je to v dolgoletnem boju proti avstrijski zakonodaji, ki ne vsebuje tistega, kar določa njen naslov, prvi večji uspeh. »Naslov zakona določa, da gre za boj proti plačilnemu in socialnemu dampingu. V resnici pa je zakon poln formalizmov in skritih zank, namenjenih cilju, ki je v nasprotju z zakonodajo Evropske unije preprečevati čezmejno opravljanje storitev v Avstriji in zapirati avstrijski trg. Končno je bilo avstrijsko sodišče zdaj bilo prisiljeno razveljaviti prvi del tega zakona,« je povedal Vouk.



Začetek krhanja ovir za podjetja iz sosednjih držav



Po oceni slovenskih odvetnikov iz Celovca je ta zmaga na ustavnem sodišču začetek krhanja sporne protievropske zakonodaje, zato pričakujejo, da bodo uspešni tudi še nadaljnji postopki. Spomnimo, podjetja iz držav, ki obkrožajo Avstrijo, že več let uspešno prodajajo svoje storitve avstrijskim naročnikom – med njimi so tudi številna slovenska podjetja – so lani postala nekonkurenčna, ko je Avstrija zaostrila zakonodajo na področju socialnega dampinga. Ta zakon je Avstriji nakopal še tožbo na evropskem sodišču v Luksemburgu.



Naročnik je tako moral za storitve podjetja iz tujine vnaprej plačati varščino, močno se je povečal obseg zahtevane dokumentacije, ki jo mora tuje podjetje na delovišču predložiti, če se tam pojavi inšpekcija, sankcije za kršitve pa so se povečale tudi za stokrat. V praksi to pomeni, da je na smučišču lahko kaznovan slovenski učitelj smučanja, če ob sebi nima fascikla dokumentov, kazen pa lahko doleti tudi obrtnika, ki ga na gradbišču zalotijo z orodjem, ki mu ga je posodil kolega iz avstrijskega podjetja.