Ptujskemu županu še druga zaušnica

Ptujskemu županu Miranu Senčarju ni uspelo prepričati svetnikov, da bi spremenili sklepe, ki so jih v zvezi z javnim razpisom del za ptujsko tržnico sprejeli pred dvema tednoma na izredni seji. Tokrat so sklepi dobili še dva glasova več (17) kot prejšnjič. Po dvakratni zavrnitvi lahko župan sproži preverjanje, katere odločitve bodo obveljale, pri upravnem sodišču. In ga tudi bo.

Občinski svetniki so program preurejanja tržnice sicer sprejeli lani julija. Potem so decembra denar zanj zagotovili s sprejemanjem letošnjega proračuna (85 odstotkov od 4,8 mio evrov vredne naložbe naj bi sofinancirala Evropa). Pri objavi javnega razpisa za izvajalca del pa je svetnikom prekipelo, saj so prepričani, da so zahtevane reference in razpisni pogoji pisani na kožo že vnaprej izbranemu izvajalcu in izključujejo sodelovanje lokalnim podjetjem, med njimi tudi dvema, ki sta v občinski lasti. Tudi razpis za nadzor naj bi bil pripravljen za konkretno podjetje. Zato so na izredni seji zahtevali preklic javnega poziva, pripravo novih razpisnih pogojev in ponoven razpis, pa še posebno komisijo za civilni nadzor nad izvedbo projekta.

Župan je prepričan, da so mu takšni sklepi omejili pristojnosti. Ministrstvo za javno uravo, ki ga je zaprosil za mnenje o zakonitostih takih sklepov občinskega sveta, pa mnenja ni izreklo, le pojasnilo je, da naj svet o svojih sklepih še enkrat odloča na naslednji seji in če jih spet potrdi, ostane županu le še upravno sodišče. In ga poučilo, da da bi bil o domnevni nezakonitosti sklepov moral obvestiti Ministrstvo za okolje in prostor, saj se sklepi nanašajo na posege v prostor.

Župan je tokrat svetnikom obljubil le, da bo imenoval posebno skupino za spremljanje. Kdovekaterič že je zatrdil, da so razpis in pogoji ter zahtevane reference zakoniti. Svetniki pa so brez ene same besedice razprave o njegovih zagotovilih ponovno potrdili svoje poprejšnje sklepe, ki so zdaj dobili še dva glasova več kot prvič.