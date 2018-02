Rekordni turistični obisk v Bohinju

Bohinj – V Bohinju so lani našteli rekordnih več kot 550.000 prenočitev in kar 70.000 več kot leta 2016, so sporočili iz Turizma Bohinj.

Zadovoljni so tudi z dolžino bivanja turistov, saj v Bohinju povprečno prenočijo skoraj trikrat, pri čemer niso upoštevali prenočitev v planinskih kočah, kjer planinci praviloma prespijo le enkrat.

Bohinj obišče največ slovenskih turistov (30 odstotkov), med tujci je največ Nemcev (14 odstotkov), sledijo jim Čehi, Nizozemci in britanski turisti.

K rekordnemu obisku so pomembno prispevale prenočitve pred in po poletni sezoni, ko so beležili precej boljši obisk kot v istih mesecih leta 2016. Junija in septembra so našteli po 50.000 prenočitev, medtem ko je bil julija in avgusta Bohinj skoraj povsem poln in so našteli 130.000 oziroma 160.000 prenočitev.

Direktor Turizma Bohinj Klemen Langus pravi, da so presegli magično mejo pol milijona prenočitev. Pri tem opozarja, da če bi vsi hoteli delovati normalno (zaprta sta Bellevue in Zlatorog), bi teh prenočitev lahko bilo okoli 750.000 do 800.000 in bi v nekaj letih lahko presegli tudi milijon prenočitev na leto.