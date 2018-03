S toplim vremenom več cvetnega prahu

Be. B., STA

Obremenitev zraka s cvetnim prahom bo v prihodnjih toplih dneh narasla, so napovedali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Prevladoval bo cvetni prah jelše, v Primorju cipres. V zraku bo prisoten cvetni prah leske in nekoliko manj nekaterih drugih nizkoalergenih vrst.

V pomladanskem vremenu bo narasla obremenitev zraka s cvetnim prahom jelše, lahko tudi do visokih vrednosti. Prisoten bo cvetni prah leske, najzgodnejši grmi so že odcveteli. Postopoma se bo povečevala obremenitev s topolom in brestom, v zraku bodo posamezna zrna jesena, so napovedali na NIJZ.

V Primorje prinaša cvetni prah leske in jelše veter s celine, lokalno so drevesa odcvetela. Tako se pričakuje višek sezone cvetnega prahu cipres, v zraku bo prisoten cvetni prah jesena, topola in bresta.

V marcu na prehodu v zgodnjo pomlad zacveti več vrst vetrocvetnih lesnatih rastlin. V dolgoletnem povprečju ga po obremenjenosti prekaša le april. V prvi polovici meseca bo v zraku cvetni prah leske in jelše, ki sta letos zacveteli že v januarju. Cvetni prah bodo sproščali topoli, vrbe in brest ter cipresovke in tisovke, na celini bo prevladovala tisa, v Primorju ciprese.

V drugi polovici meseca pa je pričakovati začetek glavne sezone jesena, pridružil se jim bo javor. V mestih največ cvetnega prahu prispeva vetrocvetni ameriški javor. Vrsta je tujerodna in tudi invazivna. Konec marca bo začetek sezone breze in gabra. Breza je v Primorju redko drevo, zato so obremenitve zelo nizke, občasno povečanje je povezano s prenosom zrn iz zaledja, so še navedli na spletni strani.