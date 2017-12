Še en poraz Lafargea - tokrat proti Sloveniji

Namen, da bi cementarna za svoje delovanje uporabila uporabila bližnjico do obstoječih naprav, Lafargeu ni uspel.

Trbovlje - Upravno sodišče je pred slabim mesecem, 30. novembra, zavrnilo tožbo Lafarge Cementa proti Republiki Sloveniji zaradi delne odločbe agencije za okolje (Arso), izdane maja lani. Nanjo ne more biti več pritožbe, pravijo zasavski okoljski aktivisti iz Eko kroga, z njo pa je Arso razveljavil Lafargevo zahtevo za legalizacijo proizvodne zmogljivosti na 1250 ton cementnega klinkerja na dan in uporabo petrolkoksa kot goriva.



Namen, da bi cementarna za svoje delovanje uporabila uporabila bližnjico do obstoječih naprav, Lafargeu torej ni uspel. Predsednik Eko kroga Uroš Macerl ne skriva zadovoljstva nad tem, da je ideja o postopku za obstoječo napravo dokončno propadla.