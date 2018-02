Sindikat ministrstva za obrambo s peticijo do kolektivne pogodbe

Ustavno sodišče vojakom in zaposlenim v obrambi po navedbah sindikata ni odreklo pravice do kolektivne pogodbe.

Šp. B., STA

Ljubljana - Sindikat ministrstva za obrambo je v torek sprožil peticijo, s katero želi, da jim vlada in ministrstvo prenehata odrekati in kršiti zakonsko pravico do kolektivne pogodbe. K podpori peticije so danes pozvali tudi predsednika republike Boruta Pahorja, vse poslance DZ, varuhinjo človekovih pravic in predsednika vlade Mira Cerarja.

Sindikat ministrstva za obrambo je zaradi nevzdržnih in neurejenih razmer na področju zaposlenih v Slovenski vojski (SV) in v obrambi pripravil peticijo, s katero želijo pridobiti podporo državljanov, ki jim je mar za svojo varnost in varnost Slovenije, so zapisali v sporočilu za javnost. Ustavno sodišče je namreč vojakom in zaposlenim v obrambi odreklo pravico do stavke, ni pa jim po navedbah sindikata odreklo pravice do kolektivne pogodbe.

Vojakom in zaposlenim v obrambi je zaradi zavračanja sklepanja kolektivne pogodbe kršena ne samo zakonska pravica, ki jo opredeljuje zakon o kolektivnih pogodbah, ampak tudi ustavna svoboda, ki izhaja iz svobode delovanja sindikatov (76. člen ustave), so opozorili v sindikatu. Po ustavi je tako pravica sindikatov, da se v imenu delavcev s predstavniki delodajalcev prostovoljno avtonomno kolektivno pogajajo in sklepajo kolektivne pogodbe o socialnih in ekonomskih vprašanjih, povezanih z delovnimi razmerji.

»Zaposleni v obrambnem resorju smo tako zaradi mačehovskega odnosa sedanje in preteklih vlad do poklica vojak in ostalih poklicev v obrambnem resorju postali navadni sužnji za državo za katero smo pripravljeni dati tudi svoje življenje. Z odločitvijo ustavnega sodišča nam je prepovedana možnost stavke in tako smo brez kolektivne pogodbe za obrambni resor ujetniki vsakokratne vlade, ki pa ne priznava specifike dela v SV in MO, s čemer so popolnoma razvrednotili pomen poklica vojak in s tem posledično obrambni sistem države,« so zapisali.

S kolektivno pogodbo zahtevajo, da se uredi med drugim status vojakov po 45. letu starosti, ustrezna socialna zaščita v primeru poškodb in bolezenskih stanj, ki izvirajo iz opravljanja službe, karierna pot vseh zaposlenih, ki bo temeljila na kakovosti dela in ne na podlagi kadrovske korupcije, priznavanje 100 odstotkov bolniške, uveljavitev sistema poklicnih bolezni in pravičnejši sistem kritja potnih stroškov.

