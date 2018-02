Škoromati se v Hrušici ne zabavajo, temveč resno delajo

L. Z., STA

Podgrad - Pustna sobota je dan, ko škoromati v domači Hrušici hodijo po vasi in pobirajo različne dobrote, ki jih zanje pripravijo domačini. To je resno delo, ne zabava, je ob današnjem sprevodu po vasi, od hiše do hiše za STA povedal eden izmed škoromatov iz hrušiškega sprevoda, ki ga bodo zaključili na večernem druženju.

Med območji v Sloveniji, kjer se je ohranilo največ tradicionalnih pustnih mask, je zahodni del, med katerimi so na južnem območju Brkinov in Podgrajsko-Matarskem podolju tudi škoromati.

V skupini škoromatov je okrog 22 različnih pustnih mask. Najbolj prepoznaven lik je škoromat, oblečen v ovčje kože, z zvonci okrog pasu in koničastim pokrivalom, okrašenim s papirnatimi rožami in barvnimi trakovi. »Takih je v skupini, kot je naša današnja, okrog deset. Ponavadi je tako, da lahko posameznik skozi leta izbira različne like,« je povedal škoromat.





Foto: Jože Suhadolnik/Delo

Čeprav je za hrušiške škoromate, tako kot za druge tradicionalne maske, veljalo, da lahko maske nadenejo le mladi in neporočeni fantje, starejši od 15 let, se je v zadnjih desetletjih tudi to spremenilo. Sedaj so bile v pustnem sprevodu tudi po tri generacije iz posamezne družine. Iz ene takih je bil tudi »kapo«, vodja pustnega sprevoda in nosilec zastave.



»Kapo mora biti nekdo pameten, ki zna varno voditi pustno druščino,« je tokratni vodja pustnega sprevoda pojasnil za STA. Od kar sodeluje na pustovanju, je oblekel že različne pustne like.

V Hrušici je nekoč živelo preko 500 prebivalcev, danes jih je le še okrog 260. Tudi zato so lahko danes poleg neporočenih moških škoromati tudi možje, le težko pa v ta tradicionalni običaj sprejmejo priseljence. K poznejšemu pustovanju navajajo že mlade generacije, ki svojim starejšim sovaščanom sledijo oblečeni v pomanjšane maske škoromatov ali kakšnih drugih pustnih mask.





Foto: Jože Suhadolnik/Delo

V Hrušici je ni hiše, kjer škoromatov ne bi sprejeli in jim kaj ponudili. »Če je posamezno gospodinjstvo v zadnjem letu doživelo kakšno nesrečo ali smrt v družini, pa se hiši približamo potiho, domačine le pozdravimo in nato odidemo brez glasbe ali glasnega zvonjenja z zvonci,« je še opisal letošnji vodja pustnega sprevoda.

Tretji prepoznaven lik med škoromati je »kopit«, za katerega je značilno, da je po obrazu pobarvan s sajami in nosi velike lesene klešče, s katerimi lovi dekleta. Za to nalogo ponavadi izberejo postavne in visoke moške, da je njihov lik tudi zaradi telesne »mogočnosti« še bolj strašen.

Pustna skupina v Hrušici je zelo močna, zanjo so značilne lesene maske, izrezljane iz enega kosa lipovega ali kakšnega drugega mehkega lesa. »Nekoč si je fant sam izdelal masko, potem pa smo to delo prepustili mojstru. Sam imam doma dve različni leseni maski, ki ju prilagajam potrebam,« je še povedal škoromat iz hrušiške skupine.

Pustno skupino iz Hrušice so vabili na različna gostovanja, vendar ostajajo zvesti zelo dolgi tradiciji - na pustno soboto pripravijo pustni sprevod in pobiranje domačih dobrot v domači vasi. Tako zbrane dobrote kasneje porabijo za skupno večerno zabavo, večerjo, z zbranim denarjem pa si privoščijo tudi kakšen skupen piknik ali izlet.