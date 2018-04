Slovenci tokrat pred volitvami veliko bolj srečni kot pred štirimi leti

Ljubljana – Slovenci in Slovenke so pred letošnjimi volitvami precej srečnejši in zadovoljnejši kot pred štirimi leti, ugotavljajo v raziskavi javnega mnenja Ogledalo Slovenije, ki jo je opravila agencija Valicon. Analitik družbe Andraž Zorko pravi, da je višje odstotke sreče mogoče pripisati mlajši generaciji.



V Valiconu so se odločili objaviti raziskavo javnega mnenja o splošnem počutju slovenske populacije dva meseca pred volitvami in podatke primerjati z raziskavo, ki so jo opravili pred štirimi leti prav tako pred volitvami.