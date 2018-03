Slovenska manjšina je vstopila v zavest Madžarov

Monošter – Čeprav bodo madžarske parlamentarne volitve šele 8. aprila, je že znano, da bo za parlamentarno zagovornico slovenske manjšine na Madžarskem znova izvoljena Erika Köleš Kiss iz Monoštra.



Državna samouprava slovenske manjšine jo je uvrstila na prvo mesto svoje kandidatne liste in po spremembah madžarske volilne zakonodaje pred dobrimi štirimi leti bo za njeno izvolitev zadostoval že en glas.



Zagovornike trinajstih priznanih manjšin – najmočnejši sta nemška in romska, vsaka z več kot 20.000 prebivalci, slovenska manjšina je z okrog 3000 prebivalci med najmanjšimi –, ki imajo v parlamentu podobno vlogo kot poslanci, vendar nimajo pravice glasovanja, so na Madžarskem prvič volili na prejšnjih parlamentarnih volitvah. Zdaj ob koncu mandata imajo že nekaj izkušenj in o njih smo se pogovarjali z dosedanjo in bodočo zagovornico Slovencev v madžarskem parlamentu Eriko Köleš Kiss.



Kako je potekal vaš prvi mandat? So vas kot predstavnico ene najmanjših manjšin upoštevali?



Menim, da smo mandat uspešno končali. Kljub začetnim dvomom se je v štirih letih pokazalo, da hoče madžarska vlada dokazati, da funkcija zagovornika manjšine ni prazna beseda. Zato so ministrstva z zagovorniki manjšin resno sodelovala, upoštevala so naše prošnje in želje. Da vlada s skrbjo za manjšine misli resno, je dokazala tudi s tem, da je v zadnjih treh letih potrojila znesek iz državnega proračuna, namenjen delovanju manjšinskih samouprav, organizacij in šol. Tudi razdelitev denarja med trinajst manjšin je bila po mojem mnenju primerna, saj je upoštevala številčnost manjšine in obseg nalog, ki jih posamezne manjšinske samouprave opravljajo.



Kaj konkretno ste dobili porabski Slovenci?



Precej. Madžarska vlada je prispevala polovico denarja za prenovo stavbe slovenskega centra Lipa v Monoštru, več denarja je za svoje delovanje dobila Državna slovenska samouprava, tako da imata zdaj stabilnejše in boljše financiranje slovenski Radio Monošter in časopis Porabje. Najnovejša informacija je, da bo vlada namenila več kot 250.000 evrov za obnovo strehe spominske hiše nekdanjega slovenskega župnika na Gornjem Seniku Janoša Küharja, v kateri je tudi slovenska muzejska zbirka, pomembno pa je tudi, da je ministrstvo za človeške vire Državni slovenski samoupravi, ki upravlja slovenski narodnostni šoli v Gornjem Seniku in Števanovcih, denar za ti šoli prvič zagotovilo s petletno pogodbo. Doslej je samouprava denar dobivala sproti in z zamudami, tako da so se težave s financiranjem kar vrstile. Vlada je financirala tudi dvojezične pozdravne napise, s katerimi smo označili Porabje kot območje, kjer živijo porabski Slovenci. Napredek je zelo viden.



Imajo Slovenci od funkcije zagovornika manjšine še kakšno korist?



Da. S tem, ko smo dobili zastopnika v parlamentu, se več pojavljamo in pripadniki večinskega naroda in poslanci nas bolj upoštevajo ter cenijo. Nekateri prej sploh niso vedeli, da na Madžarskem živi tudi slovenska manjšina. Z našim pojavljanjem smo vstopili v zavest Madžarov. Z mojo pomočjo zdaj bolje poteka tudi delovanje mešane slovensko-madžarske meddržavne komisije, saj se na zasedanja pripravljamo po več mesecev. In madžarska vlada predloge in sklepe komisije tudi upošteva in uresničuje, morda celo bolj kot slovenska stran.



Ampak slovenski jezik med mladimi porabskimi Slovenci vedno bolj izginja. Kako to?



Ne, slovenski jezik ne izginja. Res pa bo treba še veliko delati, da ga ohranimo. Veliko pričakujem od staršev, vrtcev in šol, saj je treba otroke dobiti nazaj, da se bodo identificirali kot Slovenci in da se bodo učili slovenščine. Manjka nam generacija od 30- do 35-letnih staršev in njihovih otrok. Pri tem bo pomembna vloga manjšinskih šol in vrtca, zato si prizadevam, da v Sómbotelu ostane katedra za slovenski jezik, saj narodnostno šolstvo potrebuje narodnostne učitelje z znanjem jezika.



V parlamentu pogrešate pravico do glasovanja?



Ne. Za Slovence sem lahko veliko naredila tudi brez te možnosti. Tako se mi ni bilo treba prilagajati interesom različnih strank. Naš končni cilj pa so vendarle enakovredni manjšinski poslanci, ki bi imeli tudi pravico glasovanja, zato smo lani vložili predlog spremembe manjšinskega zakona, vendar ta ni bila sprejeta.