Soča pri Mostu spet (skoraj) kot nekoč

Most na Soči – Soške elektrarne Nova Gorica (Seng) so včeraj zaradi popravila zapornic na jezu v Podselu začele prazniti akumulacijsko jezero pri Mostu na Soči. Kakšna približno je bila reka Soča v tem delu pred letom 1939, bo mogoče videti do sredine marca.



Blaž Močnik



Jezero, ki je nastalo v času italijanske okupacije za potrebe hidroelektrarne v Doblarju, se je včeraj spremenilo v atrakcijo. Nazadnje je bilo podobne prizore mogoče opazovati po prelomu tisočletja, ko je Seng čistil rečne naplavine, ki se nabirajo na dnu. Darij Vouk iz bližnjega Modreja, upokojeni samostojni podjetnik in prireditelj tradicionalne Noči na jezeru, pravi, da pri svojih 66 letih tretjič gleda preobrazbo jezera v reko: »Prvič smo kot mulci kar lepo zaslužili, ko smo pobirali železje in ga nato prodali. Kako je bila tukaj videti Soča pred zajezitvijo, lahko vidimo samo še na fotografijah, toda kot staremu domačinu mi je lepše jezero kot pa velika korita.«



Jez v Podselu je visok kar 40 metrov. Pregrada je zato ustvarila 80 hektarjev veliko umetno jezero s prostornino 1,5 milijona kubičnih metrov. V Sengu so posege napovedovali lani, saj oprema na jezu ni doživela večjih posodobitev že 78 let, zaradi del na srednji zapornici in dveh jezovnih zapornicah pa je treba jezero izprazniti. Gladino bodo zniževali do 10. februarja, nato naj bi se zajezna kota spet nekoliko dvignila.



Nasipanje dna povzroča poplave



Začasno spremembo vodostaja bodo v Sengu izkoristili še za odstranjevanje prodnih naplavin na sotočjih Soče z Godičo in s Tolminko, pod železniško postajo Most na Soči in na sotočju z Bačo in Idrijco. Odvzem bo potekal skladno s pogoji in po ustaljeni praksi – bagrsko z nakladanjem na tovornjake in odvozom na začasne deponije, za vse lokacije pa so uredili dostopne poti, pravijo v Sengu.



Soške elektrarne napovedujejo, da bodo odstranili 40.000 kubičnih metrov materiala, Vouk pa kot dober poznavalec ocenjuje, da se ga je nabralo za več milijonov kubičnih metrov. »To je verjetno že bolj vprašanje za Holding Slovenske elektrarne, kajti odstranitev vsega materiala bi bila izjemno zahtevno delo,« trdi.



Toda neredno čiščenje in vse pogostejše ekstremne padavine povzročajo poplavne težave. Samo letos je dvakrat zalilo kajakaški center v mostarski vodni hiši, zaradi slabe pretočnosti bo nov most v kraju dobil manjši lok. »Nekoč smo težave predvidevali pri stoletnih vodah, zdaj pa so vsakoletne,« je še dodal. Starejši prebivalci pravijo, da so že Italijani predvidevali, da bo HE Doblar rentabilna zgolj tri desetletja, preden bi hudourniška reka preveč zasula dno.



Zaradi vpliva del na okolje mora Seng pridobiti pripombe Zavoda za ribištvo Slovenije z Ribiško družino Tolmin, zavoda za varstvo narave, občine Tolmin in ministrstva za okolje in prostor, ki program dela tudi potrjuje. Poleg tega bodo v času znižane gladine pregledali vse objekte pregrade in brežine akumulacijskega jezera.