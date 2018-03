»Šola mi ne bo krojila dopusta«

Starši otrok se bodo zaradi današnjega zaprtja šol in vrtcev morali znajti. Nekateri bodo otroke kljub vsemu odpeljali v zavode, kjer bodo dežurstva, veliki večini bodo na pomoč priskočili babice in dedki.

Peščica pa je danes morala vzeti dopust, med njimi je Mojca iz Celja, ki je zaradi ponovne učiteljske stavke ogorčena. Med prvo stavko ji je pomagala babica, ki se je morala za to pripeljati iz več kot 50 kilometrov oddaljenega kraja. Šola, ki jo obiskuje njen otrok, ima ta teden plavalni tečaj. Ta ne bo odpadel, saj gre za vnaprej dogovorjene aktivnosti.

Učitelji bodo učence nanj sicer odpeljali, vendar jih morajo starši pripeljati v šolo in odpeljati iz nje takoj, ko bodo otroci prišli z bazena, saj pouka in podaljšanega bivanja ni. Mojca tako pravi, da ji niso vzeli le enega dneva dopusta, ampak so ji še onemogočili, da bi svoj dopustniški dan z otrokom kakovostno preživela: »Nihče drug ne more priti ponj, tega niti nočem, ker je moj otrok. Prav tako mu ne bom rekla, naj ne gre na tečaj, ker vem, da si ga želi. Me pa jezi, da mi šola diktira, kdaj bom imela dopust. Nimam ga veliko, tokrat so nas še dodatno potisnili v kot, saj so do zadnjega dne čakali z odločitvijo o stavki. V pogodbi imam zapisano, da moram delodajalca o dopustu obvestiti najmanj tri dni prej, sicer mi ga ni dolžan odobriti. A k sreči imam zelo razumevajočo nadrejeno.«

Mojca dodaja, da učitelje razume v njihovem boju: »Problem je, ker oni ne razumejo drugih. Ne vedo, koliko ljudi so s tem prizadeli. Sodelavkin sorodnik ima le 25 dni dopusta, od tega imajo 20 dni kolektivca. Sam si lahko izbere le pet dni v letu in zdaj bo dva porabil za stavko, napovedujejo pa še eno aprila. Najraje bi najela varuško in jim poslala račun.«



Otrok ne more biti sam



V Murski Soboti vsaj starši otrok, ki obiskujejo vrtec, zaradi stavke ne bodo imeli veliko težav. Večina od 160 zaposlenih v osmih enotah murskosoboškega vrtca je članov Zveze svobodnih sindikatov in le manjšina je v Svizu. Ker so prvi že stavkali, so se zaposleni odločili, da zdaj ne bodo. Stavki se ne bodo pridružili niti tisti, ki so člani Sviza, le s priponkami »Stavkam – Delam« se bodo solidarizirali z drugimi stavkajočimi po Sloveniji.

Zaradi enakega vzroka ne bodo stavkali niti zaposleni v vrtcu Radenski mehurčki. Stavkali pa bodo v vseh pomurskih osnovnih in srednjih šolah, vendar bodo v nekaterih skladno z okrožnico ministrstva zagotovili varstvo otrok prvih treh razredov, če bodo starši to hoteli.

Jasna Šantavec iz Murske Sobote, mati dveh otrok, od katerih eden obiskuje enoto soboškega vrtca Urška, drugi pa drugi razred tretje soboške šole, je kljub vsemu v skrbeh: »Starši smo zaposleni, sama se vsak dan vozim na delo v Ljubljano, moji starši imajo druge obveznosti in težko je najti rešitev. Otroka ne morem pustiti samega doma. K sreči bo za mlajšega sina poskrbljeno, saj zaposleni v vrtcu ne bodo stavkali.

Za šolarja pa nismo dobili nobenega obvestila, da bi bilo organizirano kakšno varstvo, zato ga bomo zjutraj odpeljali v RIS Dvorec Rakičan, kjer organizirajo brezplačno varstvo. Upam le, da šolarjem teh izgubljenih dni ne bo treba nadomeščati ob sobotah, saj smo le ob koncu tedna lahko malo več skupaj,« pravi.