Spomin na pogum in neustrašnost

Dražgoše – Spominu na upor proti okupatorju, na znamenito dražgoško bitko in surov odziv nemške soldateske nad nedolžnimi domačini in njihovimi domovi v Dražgošah pred 76 leti, se je danes v Dražgošah poklonilo več tisoč udeležencev. Slavnostna govornica Lara Jankovič je ob tem izpostavila pomen upora.

Pred osnovno šolo v Dražgošah, kjer so iz zvočnikov donele znane partizanske pesmi in pesmi upora, so se okoli 9. ure začeli zbirati prvi pohodniki. Na spominski pohod proti Dražgošam se je namreč v soboto pozno zvečer s Pasje ravni po poti Cankarjevega bataljona podalo 308 pohodnikov, 108 jih je prek Ratitovca prišlo v Dražgoše iz Železnikov, je povedal Jože Stanonik iz planinskega društva Škofja Loka in dodal, da se je v 39 letih udeležilo spominskega pohoda že 10.700 pohodnikov. Pohodniki so se odpravili v Dražgoše še po različnih drugih poteh.

Boj za svobodo kot vrednota

»Za cel kombi nas je bilo, pohodnikov, ki smo se udeležili pohoda s Pasje ravni,« je povedal Boštjan Rataj iz Mežice, ki se je četrtič udeležil pohoda. »Smo ljubitelji planin in smo prišli sem obujat spomine na pomembne dogodke v naši zgodovini. Pot je bila povprečno zahtevna, hodili smo deset ur.« Pogrešal je morda le kakšnega harmonikarja, da bi jim s pesmijo nekoliko popestril hojo. »Čiste resnice o zgodovini ne bomo pozabili. Boj za našo svobodo je vrednota, čeprav tega nekateri ne priznavajo,« je dodal njegov kolega Gerhard Podhraški.

»Kar se zavedam, prihajam sem. Vreme ni ovira. Nekoč smo prihajali peš, zdaj pa ne več,« je dejal simpatizer partizanskega gibanja in član ZB NOB Radovljica Janez Erman iz Ovsiš, ki je nosil na glavi triglavko ter ponosno razkazoval majico z rdečo zvezdo in napisom »Vem, kdo je zmagal«. Družinsko izročilo je predal naslednji generaciji in tako je njegov sin Aljoša Erman povedal: »Treba je vedeti, kdo je bil na pravi strani in kaj je prav.« Med udeleženci je bila večina srednjih let, mladih je bilo malo. Iz Železnikov je prišel v Dražgoše Luka Benedičič, ki je spremljal prireditev brez družbe sovrstnikov. »Danes se mladi malo zanimajo za zgodovino, za izročilo, za kulturo,« je ugotavljal mladenič in dodal, da je na prireditev prišel tudi zato, da se ne pozabi na vrednote iz časov partizanskih bojev.

Solidarni, tovariški, sočutni

»Kot mlajša generacija, ki je še živela v času pravih vrednot, se še predobro zavedam, v tem neveselem času družbene apatije, kaj vse lahko naredimo, če smo povezani, solidarni, tovariški, sočutni, strpni,« je o vrednotah govorila tudi slavnostna govornica, »ponosna vnukinja dveh partizanov« Lara Jankovič, dramska igralka in aktivistka ter predsednica Gibanja TRS. Udeležence, med katerimi so bili tudi predsednik države Borut Pahor in nekdanji predsednik Milan Kučan ter več ministrov, je Jankovičeva spomnila, »kako je sredi Gorenjske vzplamtel eden najpomembnejših uporov proti iztrebljevalcem slovenskega naroda«. Dodala je: »Spomnimo se na njihov pogum in neustrašenost, vero, da skupaj lahko premikamo gore in se upremo sovragu.«

Da se v Dražgošah spominjamo ene najpomembnejših bitk za Slovence, meni Lara janković, ki je nagovorila več tisoč udeležencev današnje slovesnosti. Foto: Leon Vidic/Delo

Jankovičeva je bila v govoru neposredna, za kar ji je množica večkrat zaploskala. »Kritična sem do vladajočih, ki niso uzakonili prepovedi rehabilitacije domobranstva, ko je bil še pravi čas. In da nismo, ko se je to začelo dogajati, ukrepali in se ostreje odzivali. Zdaj pa zahtevajo spravo! Zame v takih primerih demokracije ni in mi zato dovolite, da brez zadržkov še enkrat povem: vemo, kdo so osvoboditelji in kdo izdajalci, vemo, kdo piše zgodovino, zato zame sprave ni! In je tudi ne potrebujem!« je bila ostra. Zavzela se je za visoko obdavčenje luksuza in dodala, »naj se obdavči cerkev, če že poseduje pol države nepravično vrnjenega premoženja, in naj zanjo plačujejo tisti, ki verujejo vanjo. Kot je to v tujini. Predvsem pa naj se jo še enkrat strogo loči od države.«

»Kapital smo postavili pred človeka«

Na ulico je pozvala vse delavce, prekarce in izkoriščane, da se borijo za svoje krivično odvzete pravice. »Danes naš sovražnik ne nosi orožja, ampak je bolj prefinjen, podtalen, zlovešč, nosi kravato in hinavsko sprenevedavi nasmešek, izvaja pritisk na nas in nas ustrahuje, da postanemo apatični in novodobni sužnji,« je izpostavila. Kot je dejala, se moramo ob tem spomniti na vse naše preminule borce, ki so dali življenja, da bo nam boljše, da bomo svobodno in dostojno živeli od našega poštenega dela.