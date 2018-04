Strupena razprava o Celjski kotlini  

Ljubljana - Kljub odpovedi rednih zasedanj državnega zbora in področnih odborov bo odbor za infrastrukturo, okolje in prostor na nujni seji v sredo med drugim obravnaval tudi predlog »njenega« zakona o nujni okoljski sanaciji z dediščino industrije zastrupljene zemlje Celjske kotline.

Zakon, ki je kljub nasprotovanju vlade in ministrstva za okolje in prostor uspešno prestal prvo branje v državnem zboru, dviguje prah tudi zaradi nasprotovanja Koroške, kjer je za financiranje sanacije s svincem zastrupljene Mežiške doline v veljavi odlok. Tako Korošci kot ministrstvo za okolje in prostor so prepričani, da za Celjsko kotlino s sprejetjem zakona ne bi smeli ustvarjati sistemskega neravnovesja. Po drugi strani pa je odlok, ki se dosti ne razlikuje od sedanjega predloga zakona že več let pripravljen na ministrstvu, le ministrica Irena Majcen bi ga še morala podpisati.

Slovenska stroka, akademiki, varuhinja človekovih pravic, celjska civilna družba in zadnji čas tudi Mestna občina Celje podpirajo sprejetje Zakona o nujni sanaciji posledic čezmerne obremenitve okolja na območju Celjske kotline, ki obravnava sanacijo v občinah Celje in Štore. Občina Šentjur zase predlaga vključitev v zakon. Nekatera koroška društva, za katerimi je prepoznati lokalne funkcionarje in tudi kakšnega državnozborskega poslanca, pa mu nasprotujejo in zahtevajo enakopravno sistemsko obravnavo.

Podporniki in nasprotniki so vabljeni na sredino sejo odbora. A ker so zakon podprli tudi v poslanski skupini SDS, ki je že predlagala le nekaj dopolnitev, kaže, da bo »poslanski zakon« Janja Sluga uspešno prestal tudi sejo odbora.