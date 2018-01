Tretja razvojna os: Spremenili barve na semaforju

Na semaforju, ki je časovnica za gradnjo ceste, je 'prižganih' pet zelenih luči, kar pomeni, da sta vlada in Dars te naloge že opravila. Za dve opravili (javno naročilo za pridobitev izvajalca projektne dokumentacije in javno naročilo za pridobitev izvajalca parcelacije trase) aktivnosti še potekajo, zato sta obarvani rumeno. Čeprav je polovica časovnice še vedno obarvana rdeče, na ministrstvu za infrastrukturo napovedujejo, da je rok za pričetek gradnje, dogovorjen za jesen 2019, še mogoče ujeti.

Koordinator Mladinske iniciative za tretjo razvojno so Aljaž Verhovnik: "Ob vsakem vladnem obisku na Koroškem, pride na projektu tretje razvojne osi do pozitivnih premikov. Škoda, da s takšno delovno zagnanostjo nismo sodelovali že pred leti". V Mladinski iniciativi za tretjo razvojno os spomladi pričakujejo odkupe zemljišč na glavnini trase od avtocestnega priključka do Slovenj Gradca ter razgrnitev načrtov, kako bodo cesto umestili v prostor na relaciji od Slovenj Gradca do mejnega prehoda Holmec. Zahtevajo, naj da bo cesta na odseku med Slovenj Gradcem in Dravogradom štiripasovnica, na odseku med Otiškim Vrhom in Holmecem pa je njihova minimalna zahteva nova dvopasovnica, rezervirana za motorni promet.

Država pa je že lani na Koroškem začela z večletno obnovo državnih cest v skupni vrednosti 45 milijonov evrov. Največ gradbišč je na cesti med Mežico in Črno na Koroškem. Že na pomlad se bodo nova na cesti med Dravogradom in Ravnami na Koroškem, kjer bo Direkcija RS za infrastrukturo zgradila tudi kolesarsko stezo. Do konca julija bodo po dveh letih zaključili z zahtevno in drago obnovo mostu čer Dravo pri Vuhredu. Naložba bo stala 3,4 milijona evrov. Most po obnovi širši, na vsaki strani bo imel tudi pločnik in kolesarsko stezo. Zaradi del je popolnoma zaprt za promet, krajani Vuhreda pa se že drugo leto vozijo po obvozu med Vuhredom in Vuzenico. Država je obljubila, da bo po odprtju mostu obnovila tudi obvozno cesto.