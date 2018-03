Rojstva malega Plutka so se razveselili vsi, ki v Kobilarni Lipica skrbijo za dragoceno plemensko čredo več kot 300 lipicancev.

Ma. F.

Lipica – V Kobilarni Lipica so se razveselili rojstva prvega letošnjega žrebička, ki sliši na ime Pluto. Za njim je prišel na svet še drugi žrebiček z imenom Siglavy Slava XVI. Do začetka junija se bo čreda kobilarne povečala za 30 žrebet, kar je največ v zadnjem desetletju.

Žrebiček Pluto se je rodil minulo soboto v večernih urah. Na svet je prišel dva tedna prezgodaj, zato je deležen intenzivne nege. Žrebiček in njegova mama se dobro počutita, kobila pa svojega žrebička ves čas skrbno varuje.

Oba žrebička, Pluto in Siglavy, bosta ta in naslednji teden preživela v enem od porodnih boksov skupaj s svojima materama. Že v drugi polovici meseca maja pa ju bodo lahko pozdravili in občudovali tudi obiskovalci Kobilarne Lipica.