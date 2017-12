V slovensko morje vplule tri hrvaške ladje

K. Š., STA, Be. B.

Nekaj pred sedmo uro zjutraj so tri hrvaške ribiške ladje, ki so jih spremljali hrvaški policijski čolni, vplule v slovensko morje, je v izjavi za medije pojasnil državni sekretar Boštjan Šefic. Slovenska policija se je nemudoma odzvala in celotno dogajanje tudi dokumentirala. Kasneje so se razmere umirile in v tem trenutku vse poteka normalno.

Slovenska policija je omenjene hrvaške ribiške ladje opozorila, da se nahajajo v slovenskem morju, da so nezakonito prestopile državno mejo ter da so v prekršku in da bo policija izvedla ustrezne prekrškovne postopke, je v današnji izjavi za medije v Kopru pojasnil državni sekretar na notranjem ministrstvu Šefic.

Celotno dogajanje je bilo tudi dokumentirano in na podlagi tega bo policija izvedla vse potrebne aktivnosti. Kasneje je v slovensko morje sicer vplula še ena ladja, a po ugotovitvah slovenske strani je do tega prišlo zaradi okvare na enem od hrvaških ribiških čolnov. »Kasneje je bilo v slovenskem morju mirno in ta trenutek vse poteka normalno,« je dodal državni sekretar.

Situacija je pod kontrolo

Šefic je obenem poudaril, da slovenski državni organi nadzirajo celotno slovensko morje in imajo situacijo »popolnoma pod kontrolo«. Na žalost pa še vedno prihaja do incidentov oziroma prekrškov. »Mi bomo naredili vse, da bi bilo tega čim manj oziroma da tega ne bi bilo. Če pa bo, bomo pa seveda ukrepali v skladu z zakonodajo in tudi izrekli globe,« je dodal.

Državni sekretar je izpostavil tudi usklajeno delovanje slovenskih organov ob jutranjem incidentu. Ko je izplula slovenska policija, je bil namreč prisoten tudi ribiški inšpektor, ki je izvedel svoj postopek in dokumentiral dogajanje.

Policija ima sicer po njegovih besedah vseskozi nadzor nad slovenskim morjem in je reagirala na vsa vplutja hrvaških plovil: »Spremenjeno je to, da bomo z današnjim dnem tudi kaznovali oz. vodili postopke za vse tiste, ki bodo nezakonito vstopali v slovensko morje.«

Prekrškovni postopek je, tako Šefic, zelo natančno urejen tudi v primerih, ko gre za storilca iz druge države: »Če bi se zgodilo, da hrvaški pristojni organi ne bi želeli sodelovati, imamo tudi druge možnosti, s katerimi bomo te odločbe vročili in seveda tudi izterjali kazni.«

Policija ima sicer tudi na morju diskrecijo, katera opozorila izreči, torej ne nujno kazni.

Ribiči potrebujejo ustrezna dovoljenja

Z uveljavitvijo arbitražne razsodbe lahko sicer tako hrvaški kot slovenski ribiči lovijo onkraj meje na morju, a kot je poudaril Šefic, morajo za to pridobiti ustrezna dovoljenja. Ta bodo izdana, če bodo ribiči zanje zaprosili.

Je bil pa Šefic jasen, da bo slovenska policija naše ribiče zaščitila. Morebitna okrepitev policijskih enot je sicer stvar odločitve policije.

Namestnik generalnega direktorja policije Simon Velički je poudaril, da so vsi načini izvedbe policijskih nalog na slovenski strani nekonfliktni. Obenem pa je izpostavil, da slovenski policisti »izvajajo potrebno oblastnost nad območjem celotnega slovenskega morja in seveda bodo pazljivi tudi na dogajanje naših ribičev in po potrebi zagotavljali varnost tudi njim«.

Erjavec napovedal vložitev tožbe

Zunanji minister Karl Erjavec je glede izvajanja arbitražne razsodbe v Piranskem zalivu poudaril, da »velikost čolnov ni pomembna«, saj ima Slovenija na svoji strani pravne argumente. Tako fizičnih kontaktov med slovenskimi in hrvaškimi organi ne pričakuje, v pogovoru za POP TV pa je napovedal vložitev tožbe pred sodiščem EU.

Zanikal je, da v Piranskem zalivu slovenski policisti danes niso izvajali arbitražne razsodbe. »Izvedli so postopek, res pa ni prišlo do fizičnega kontakta,« je pojasnil. A na podlagi zbranih informacij bodo slovenski organi postopek izpeljali do konca - vse do izterjave, je prepričan. Če hrvaški ribiči sami ne bodo poravnali naloženih jim kazni, jih bodo slovenski organi verjetno izterjali ob vstopu v našo državo.

Suverenost Slovenije pa »na vsak način« krši tudi hrvaška policija, je izpostavil Erjavec. »Nedopustno je, da tuj državni organ brez dovoljenja izvaja določene aktivnosti,« je dejal.