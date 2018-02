Vzgojno-izobraževalni proces v vrtcih in šolah se na dan stavke ne bo izvajal, a vrtci in šole ne bodo zaprti.

Ljubljana – Prihodnjo sredo, 14. februarja, Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz) organizira splošno stavko za področje vzgoje in izobraževanja. Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so pri tem poudarili, da kljub temu vrtci in šole med stavko ne bodo zaprti.

Vzgojno-izobraževalni proces v vrtcih in šolah se na dan stavke ne bo izvajal, a vrtci in šole ne bodo zaprti. Vrtci in šole so namreč tudi med stavko dolžni zagotavljati minimalni delovni proces.

Kot so pojasnili na ministrstvu, to pomeni, da mora biti v poslovalnem času vrtca oziroma šole ustrezno poskrbljeno za varstvo in oskrbo otrok, učencev in dijakov. Poleg varstva morajo šole za učence in dijake v času stavke zagotoviti tudi prehrano in prevoze za tiste, za katere je to tudi sicer organizirano.

Šole in zavodi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami morajo zagotoviti celodnevno varstvo in oskrbo otrok ter vse pogoje varnega bivanja.

Delavci, ki se ne bodo pridružili stavki, bodo opravljali predhodno dogovorjeno delo, so sporočili z ministrstva. Na njihovi spletni strani, je objavljen tudi priporočen seznam konkretnih del v času stavke.