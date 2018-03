Znova neuspešen poskus deportacije Shamieha

Šp. B., STA

Ljubljana – Sirskega begunca Ahmada Shamieha bi morali danes zjutraj predati Hrvaški, a deportacije ni bilo. Kot so pojasnili na ministrstvu za notranje zadeve, se namreč ob predvideni uri ni zglasil na ministrstvu. A po besedah Shamiehovega zastopnika Mihe Blažiča ta o predvideni deportaciji ni bil obveščen, poleg tega pa bi bila v tem trenutku nezakonita. Na notranjem ministrstvu so za STA potrdili poročanje portala Nova24TV, da je bila danes zjutraj predvidena predaja Shamieha hrvaškim pristojnim organom, a se sirski begunec ob določeni uri ni zglasil na ministrstvu.

Pri tem so pojasnili, da v primeru Shamieha ni nobenih pravnih zadržkov za njegovo predajo Hrvaški, saj so bili vsi njegovi predlogi za začasno zadržanje predaje na pristojnih sodiščih zavrženi. Drugačnega mnenja je Blažič, ki ga je sicer novica o predvideni deportaciji presenetila. Kot njegov zastopnik namreč prejema uradno pošto za Shamieha, a tovrstnega obvestila ni prejel. Poleg tega bi bila deportacija Shamieha v tem trenutku nezakonita, saj bi mu bila odvzeta možnost pravnega varstva.

Notranje ministrstvo bi moralo namreč najprej izdati odločbo o preteku šestmesečnega roka za predajo, na katero bi se Shamieh lahko pritožil. A tega po Blažičevih besedah na ministrstvu niso storili, čeprav to izhaja iz odločbe upravnega sodišča. Rok za izdajo je po njegovih besedah že potekel, zato je Shamieh nameraval vložiti pritožbo na molk organa. Njegovi zastopniki so sicer prepričani, da je Slovenija februarja, ko se je iztekel šestmesečni rok za predajo, postala pristojna za obravnavo njegove prošnje za azil. Na notranjem ministrstvu so sprejeli odločitev, da imajo za deportacijo na voljo dodatnih šest mesecev, Shamiehu pa so sporočili, da njegove prošnje za azil ne bodo obravnavali.

Prvi poskus predaje je bil sicer novembra lani, ko sta se za Shamieha zavzela civilna družba in tudi del politike, pri čemer so opozarjali, da gre za enega najboljših primerov integracije beguncev v slovensko družbo. Predajo so tako začasno preprečili.