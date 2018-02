Koščki slavne zgodovine

Zadnje leto dni je 15-članska ekipa skrbno pregledovala, označevala, popisovala in kataloško razvrščala 10.000 kosov nekdanje opreme iz slavnega pariškega hotela Ritz.



Vse od leta 2012, ko so ga zaprli zaradi celovite prenove, so predmete hranili v 124 zabojnikih v tri tisoč kvadratnih metrih velikem hangarju. Med 17. in 21. aprilom letos pa bodo 3500 kosov – med njimi so poleg naslanjačev, zof, miz in mizic v različnih historičnih slogih tudi prva kopalna kad, zofa iz Proustovega salona, črni džunki iz suite Coco Chanel, kovinska postelja iz filma Ljubezen popoldne, servirna miza v obliki polovice čolna, kovana vrtna vrata, postelja za psa, komandna plošča in brivski stol – prodali na dražbi. To nalogo so zaupali pariški dražbeni hiši Artcurial, cene pa določili med 100 in 5000 evri. Celotna dražba naj bi navrgla izkupiček med milijon ter milijon in pol evrov.