Ne Milano, Firence!

Ob besedni zvezi italijanska moda miselne poti najhitreje zavijejo v Milano, toda ta se je v resnici rodila v Firencah kljub temu, da so najslavnejši meščani – od Michelangelovega Davida do boga morskih prostranstev Neptuna – goli. Morda najdejo navdih te dni, ko se je mesto ob Arnu znova spremenilo v prestolnico moške mode. Triindevetdeseta izdaja modnega sejma Pitti Uomo je ves teden vabila na ogled najnovejših modnih smernic. Jesensko-zimske kolekcije približno 1200 blagovnih znamk, ki se še do konca današnjega dne predstavljajo v veličastni trdnjavi Fortezza da Basso, so gotovo dodobra proučili tako kupci kot novinarji in ljubitelji mode. Običajno se tja dvakrat na leto zgrne več kot 30.000 ljudi. Tokratna gostujoča država je bila s svojimi mladimi modnimi imeni Finska, eden najpomembnejših gostov Karl Lagerfeld, prejemnica nagrade pitti immagine pa je postala menda najstarejša ameriška znamka moških oblačil Brooks Brothers, ki letos praznuje 200. obletnico ustanovitve.



Pitti Uomo so prvič priredili septembra 1972 in je v resnici ostanek celovitejše predstavitve italijanske mode, ki se je rodila prav v Firencah po zaslugi tamkajšnjega poslovneža Giovannija Battiste Giorginija. V začetku 50. let je zaznal priložnost, da bi Italija poleg izdelkov lahko izvažala tudi izvirni modni slog, ki bi bil osvobojen francoske nadvlade in bi bil v celoti ustvarjen doma. Kar v svoji vili



Prvo modno revijo italijanske visoke mode je februarja 1951 priredil kar v svoji vili Torrigiani in na to predstavitev glavnih italijanskih modnih hiš, med njimi Carose, Fabianija, Simonette, Sorell Fontana, Schubertha, Marucellija, Noberaska, Vanne, Venezianija in tudi Puccija, povabil ameriške naročnike. Ti so razcvet povojne Italije spoznavali tudi zaradi ponovnega zagona Hollywooda na Tiberi, rimskega Cinecittà, v katerem so oblačila igrala pomembno vlogo. Tako pri delu kot pri prostočasnem razkazovanju filmskih zvezdnikov so svojo priložnost dobili modni ateljeji, glas o njihovih prestižnih oblačilih in kostumografijah pa so v povezavi z domačimi in hollywoodskimi filmskimi divami širili tudi mediji. Rimske sestre Fontana, denimo, so svoj uspeh in prepoznavnost dobile že leta 1949, ko so oblekle filmski par Tyrona Powerja in Lindo Christian za njuno poroko v Večnem mestu, nadaljevale pa z razkošno garderobo, ki so jo snovale tako za filmsko kot prostočasno podobo »bosonoge baronice« Ave Gardner.