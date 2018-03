Alfonso Bialetti ni vedel, kaj je oblikovanje

Čeprav v Italiji še vedno pestujejo imidž, ki so ga v drugi polovici 20. stoletja ustvarila družinska pohištvena podjetja s slavnimi oblikovalci in arhitekti, bo 22. milanski trienale leta 2019 meril na odnos med oblikovanjem, trajnostnim projektiranjem in varovanjem okolja. V tej smeri je minil tudi Italijanski oblikovalski dan (Italian Design Day), ki so ga drugo leto priredili v sto mestih po svetu. Kustosinja, publicistka ter predavateljica na milanski Politechnici Chiara Alessi je v Ljubljani pokazala na alternativne domače primere, kakršen je projekt rudarjenja ob pomoči rastlin Gionata Gatta, novega upanja za degradirana industrijska območja (gostoval na BIO 25), ali hidroponični vrt Eliooo Antonia Scarponija. Zasnoval ga je iz plastičnih škatel za shranjevanje Ikea, ne da bi podlegel vabilu multinacionalke, naj se jim pridruži. Chiara Alessi je nove (in stare) prakse razdelala tudi v knjigah Dopo gli anni Zero. Il nuovo design italiano (Novo italijansko oblikovanje po letu dva tisoč, 2014) in Design senza designer (Oblikovanje brez oblikovalca, 2016).



Ali oblikovalci iščejo svojo novo (družbeno) vlogo zaradi vseh posledic, ki jih je prinesel globaliziran potrošniški svet, ali so pravzaprav pobudniki sprememb?



Po mojem prepričanju je to bolj posledica. Najprej se je kazala kot druga izbira, alternativa, toda zdaj je vse bolj razširjena oblika z zanimivim krogom privržencev. Globalizacija je gotovo uničila star model, sloneč na tovarni in oblikovalcu, ki je stanoval sto metrov stran. Je pa po drugi strani prinesla nekaj nepredvidenega: mlad oblikovalec lahko jutri brez veliko denarja odpre podjetje start-up in ga prek spleta razširi po svetu, pride v stik z mrežo zanimivih ljudi ter celo konkurira prepoznavnemu podjetju z zgodovino, kar je bilo še pred desetletjem nemogoče. To pa je dalo zagona mnogim novim oblikovalskim praksam, ki imajo za zdaj bolj fragmentirane in kratkotrajne izkušnje. A kažejo potencial.