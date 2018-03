Poročna torta leta

»Nikoli nisem nameravala odpreti slaščičarne. Na kolidž sem šla, da bi postala filmska ustvarjalka. Toda res je, da bi me po predavanjih in pred ogledi filmov vselej našli v kuhinji. Pekla sem celo na otoku v jezeru Atitlán v Gvatemali, v izposojeni pečici. Naredila sem jabolčne pite in francoske bagete za skupino backpackerjev in norega kubanskega umetnika, ki je pito razglasil za orgazmično,« je v uvodu svoje kuharske knjige The Violet Bakery Cookbook zapisala znana londonska slaščičarka Claire Ptak. Zdaj ji je zaupana sladica leta, poročna torta za princa Harryja in Meghan Markle. Na njuno željo, naj vanjo vgradi sveže okuse pomladi, je že našla okvirni odgovor: torta bo limonina in bezgova, prevlečena bo z masleno kremo in okrašena s svežim cvetjem. A ta lahkotna kombinacija se bo zapisala v spomin, če ne po drugem, vsaj kot prelom s sladko dvorno tradicijo. Tudi pod brezhibno belino poročne torte princa Williama in Kate Middleton, ki jo je za menda 65.000 evrov ustvarila slaščičarka Fiona Cairns s svojo ekipo, se je skrivala klasična sadna torta.



Tako kot nevesta je prva slaščičarka letošnjega dneva D, 19. maja, Američanka. Tudi ona je iz Kalifornije in tudi ona je delala v Hollywoodu (kot osebna asistentka). Z bodočima mladoporočencema deli enake vrednote glede izvora hrane, njene trajnosti, sezonskosti in predvsem okusa, je povedala ob zaupanju naloge. Vse njene sladice so izdelane iz organsko pridelanih sestavin, z Meghan Markle pa sta se spoznali, ko je še kot hollywoodska igralka pisala svoj blog TheTig.com in jo je obiskala za kratek pogovor.