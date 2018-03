Barbie že tudi Frida Kahlo ali Angela Merkel

Da je Barbie nadvse vplivna ženska, ki vedno znova buri duhove, je spet dokazal odziv, tudi resnih medijev, na novosti iz njene rodne tovarne Mattel. Ob nedavnem dnevu žena je na trg prikorakala s serijo 17 novih različic Barbie Sheroes, upodobljenih po resničnih Zemljankah, ki zdaj sodijo med »junakinje, ki navdihujejo deklice s premikanjem mej in razširjanjem možnosti za ženske po vsem svetu«.

Med njimi so aktualna ameriška olimpijska prvakinja v snežnem žlebu Chloe Kim, avstralska okoljevarstvenica Bindi Irwin, kitajska odbojkarska zvezdnica Hui Ruoqi, francoska kuharska mojstrica Hélène Darroze in britanska šampionka v boksanju Nicola Adams pa tudi tri zgodovinske osebnosti: mehiška slikarka Frida Kahlo, matematičarka Nase Katherine Johnson (lani upodobljena v hollywoodskem filmu Skriti faktorji) in letalska pionirka Amelia Earhart, ki ji je leta 1932 kot prvi ženski samostojno uspelo preleteti Atlantski ocean. Mimogrede, pred dnevi naj bi našli njene posmrtne ostanke na otoku Nikumaroro v zahodnem delu Pacifika, kjer naj bi skrivnostno izginila, ko je leta 1937 želela z letalom obkrožiti svet.

Sredi novembra lani je ena Barbie Sheroes postala prva Mattelova lutka, ovita v hidžab, po podobi in stasu sabljačice Ibtihaj Muhammad, dobitnice bronaste medalje v sabljanju v Riu de Janeiru in prve ameriške muslimanke, ki je med tekmovanjem nosila ruto. A niz burnih odzivov je sprožila najnovejša barbika Frida Kahlo. Prek odvetnika se niso oglasili samo njeni sorodniki, zlasti njena pranečakinja Mara de Anda Romeo, da Mattel nima pravic za njeno upodobitev in da ne povzema ustrezno njenih dolgih, črnih obrvi in oči niti njene barvite garderobe. Oglasila se je tudi njena filmska dvojnica, igralka Salma Hayek, ki je bila za vlogo v filmu Frida leta 2002 nominirana za oskarja. Na instagramu je zapisala, da »Frida Kahlo nikoli ni skušala biti kdo drug ali da bi bila videti kot kdo drug. Slavila je svojo edinstvenost. Kako so jo lahko spremenili v barbiko?«