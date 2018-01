Cary Grant in George Clooney: zares lep par

Znanstvena razlaga je, da so lepi ljudje podobni lepim ljudem, ne glede na dobe. Clooney ima menda najbolj pravilen, sorazmeren obraz med ameriškimi igralci in mu to zadošča. Cary Grant pa je nekoč izjavil, da kadar želi žensko zelo na hitro spraviti v posteljo, ji zagrenjeno reče, da je impotenten. Vsaka skuša dokazati, da z njo pač ne bo brez moči. Dvomljiv recept: na svetu nas je vsaj nekaj milijard moških, ki jim takšna izjava ne bi prav nič koristila. Njemu pa v resnici ni bilo treba reči prav ničesar, kot Clooneyju. A v zapeljevalne namene je Grant bojda rad dopuščal tudi govorice o svoji biseksualnosti. Ena od njegovih petih žena je povedala: »Nikoli ni bilo časa, da bi ga vprašala o homoseksualnosti; neprestano sva namreč seksala ...« Tudi Clooney ima bogato erotično življenje, sume o homoseksualnosti pa zavrača ostreje od Granta. Leta 2005 je med pogovorom o samomorilskih atentatorjih izjavil: »Ampak kdo zares hoče sedemdeset devic? Jaz hočem osem profesionalk!« To nekaj pove, ne?