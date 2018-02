Asistenčna elektronika prodira v vse segmente

Snežne razmere so kot nalašč za nadgradnjo motociklov in njihovo temeljito vzdrževanje, da nas bodo spomladi pričakali v polni pripravljenosti. Prav tako pa je to primeren čas za nakup novega motocikla, če je padla takšna odločitev.



Sodeč po novostih, ki so jih tovarne pokazale lani novembra na tradicionalnem sejmu EICMA v Milanu, bo izbira pri nas letos brez dvoma pestra. V tukajšnji pisarni BMW Motorrad so poudarili tri ključne novosti: potovalna enduro motocikla sred­njega razreda z 800-kubičnim vrstnim dvovaljnikom F 750 GS (od 9700 evrov naprej) in F 850 GS (od 12.200 evrov) ter novi 350-kubični skuter C 400 X (cena še ni znana, predvidoma bo stal manj kot 7000 evrov).



Omenimo še, da bo modela serije F za doplačilo mogoče nadgraditi z nekaterimi asistenčnimi sistemi, ki so bili doslej rezervirani za velike – takšen je recimo napredni zavorni sistem ABS, ki omogoča zaviranje tudi v nagibu.



Najbolj revolucionarna novost italijanskega Ducatija, ki ga pri nas zastopa AS Domžale Moto center, je vsekakor novi športni motocikel panigale V4, ki ga žene novi 1103-kubični štirivaljnik z največjo močjo 157 kW (214 KM) pri 13.000 vrtljajih v minuti. Njegova cena pri nas se začne pri 24.900 evrih. Nič manj pomembna novost ni nova »ta velika« multistrada 1260, ki je dobila močnejši agregat in najsodobnejše asistenčne sisteme – na voljo že od 19.790 evrov. Z novim članom se ponaša tudi družina scrambler, in sicer s scramblerjem 1100 (od 13.990 evrov), ki ohranja zračno hlajeni dvovaljnik (1079 ccm in 63 kW), a ima prav tako sodobne elektronske pripomočke, kot sta nagibni sistem ABS in nadzor zdrsa pogonskega kolesa. Vsekakor je zanimiv tudi novi monster 821 za 11.990 evrov.



Potovalno udobje



Pri slovenskem zastopniku Harley-Davidsona letos največ stavijo na prenovljeno družino softail, s katero želijo pritegniti predvsem kupce motociklov drugih znamk. Motocikli so zasnovani tako, da so lažji, agilnejši, imajo mirnejši tek, boljše blaženje, ohranjajo pa značilne lastnosti harley-davidsonov, kot sta prepoznavni zvok in ikonični videz. Cene softailov se gibljejo med 15.660 in 27.820 evri. Vstop­nica v svet harley-davidsonov je še vedno model street, ki stane najmanj 7630 evrov.



AS Domžale Moto center zastopa tudi japonsko Hondo in v njeni ponudbi je našo pozornost pritegnila nova generacija legendarnega potovalnika GL 1800 goldwing, ki je v osnovni različici na voljo za 28.990 evrov. Polno opremljena, ki ima tudi nov sedemstopenjski samodejni dvosklopčni menjalnik, pa stane 37.990 evrov. Novost je tudi še bolj avanturistična izvedba modela africa twin, adventure sports (od 14.990 evrov), ki ima med drugim za 5,4 litra večjo posodo za gorivo. Prenovljeni osnovni africi (od 13.790 evrov navzgor) pa so namenili elektronsko upravljanje plina (in štiri vozne programe) ter serijsko ogrevani ročici krmila. Nova sta tudi slečena CB 1000 R in R+. Pozneje v sezoni bodo dobili še Hondini legendi – monkey 125 in supercub 125.



Slovenski zastopnik Kawasakija nam sicer ni poslal odgovora, a s cenika, objavljenega na spletni strani, lahko razberemo, da so novosti v ponudbi: športni potovalnik ninja H2 SX s turbopuhalom, različica SE superšportnika ninja ZX10R, športni ninja 400, moderni klasik Z 900 RS, križarka vulcan S in potovalni enduro versys 1000 SE.



Popolno nasprotje je bil po obsež­nosti odgovor avtohiše Šubelj, ki zastopa italijansko MV Agusto. Sodeč po zapisanem bodo tako rekoč vsi modeli doživeli takšno ali drugačno posodobitev. Med zanimivejšimi bo novi brutale 1000 v izvedbah RR in RC, ki se ponašata s 1000-kubičnim štirivaljnikom in bosta na voljo šele jeseni.



Skuterji in trikolesni motocikli



Suzukijeve novosti na Slovenskem so tokrat usmerjene v 125- in 250-kubični razred. Gotovo najbolj vsestranski bo najšibkejši v ponudbi potovalnih endurov – V-strom DL 250 A, ki pri nas stane 5590 evrov. Skuteristi bodo lahko posegli po novem 400-kubičnem burgmanu AN 400 A. Nekaj novih modelov skuterjev in motociklov napoveduje tudi slovenski zastopnik znamke SYM, podjetje Špan. Med njimi je 125-kubična izvedba, ki dopolnjuje družino lani predstavljenega skuterja CRUiSYM 300i. Potem je tu še kavarniški dirkalnik wolf CR 300i.



Predstavniki Delta Teama Krško, ki pri nas zastopa Yamaho, so nam sporočili, da bodo na trgu ponudili vse novosti, ki so bile predstavljene na EICMI, tudi zanimivi trikolesni motocikel niken, ki pa ga pričakujejo šele v poletnih mesecih. Dosti bolj zanimiva za slovenske motoriste bosta prenovljeni tracer 900 in njegova izvedba GT (od 12.495 evrov), ki med drugim prinaša tempomat in t. i. quickshifter za prestavljanje navzgor brez sklopke. Za sezono 2018 sta prenovljeni tudi prodajna uspešnica MT-07 (od 6790 evrov) in njena močnejša sestra MT-09 v športni različici SP.



Pri Triumphu so glavne novosti naslednje: nova potovalna enduro motocikla tiger 800 (od 10.900 evrov) in tiger explorer 1200 (od 16.490 evrov) ter nova člana družine bonneville, ki obuja slog klasičnega britanskega motocikla z vso sodobno opremo: speedmaster (10.390 evrov) in bobber black (13.990).



Trg



Novosti, ki prihajajo, nikakor ni malo in ob tem se lahko vprašamo, kako velik je naš motociklistični trg. Prodajne statistike za lani – eden od zastopnikov nam je prijazno poslal podatke, ki jih pripravljajo v agenciji Ardi – kažejo, da se je pri nas prodalo 2056 motociklov. To pomeni približno en primerek na 1000 prebivalcev. Če primerjamo recimo z Nemčijo, kjer so lani na novo registrirali 100.128 motociklov, naš trg relativno gledano niti ni tako zelo majhen. Podobno kot v Sloveniji je v Nemčiji najuspeš­nejši model BMW R 1200 GS – Nemci so jih lani kupili 8333, pri nas jih je bilo prodanih 167 v obeh izvedbah, običajni in adventure.



Sicer so največ motociklov pri nas prodali pri Yamahi (490), sledijo BMW (351), Honda (260), Piaggio (171), Kawasaki (139), Suzuki (113), KTM (109), Ducati (99), SYM (75) in Harley-Davidson (32). Največji, 21,6-odstotni delež imajo motocikli, katerih motorni agregat meri od 750 do 1000 kubikov. Lahko bi rekli, da gre za predstavnike srednjega razreda, v katerem je bilo na lanski EICMI na ogled veliko novega.