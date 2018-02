Bela in siva vodita

Med barvami novih avtomobilov kupci še vedno najpogosteje izberejo belo. Tako pravi vsakolet­na študija proizvajalca lakov Basf, ki ugotavlja, da bela na svetovni ravni ohranja vodilno vlogo, in sicer s skoraj 40-odstotnim tržnim deležem. Za nas so seveda bolj zanimive številke o barvnih razmerjih v Evropi. Tu je bilo lani več kot tri četrt (78 odstotkov) vseh prodanih avtomobilov belih, črnih, sivih ali srebrnih, te barve pri Basfu imenujejo akromatične. Najbolj je pridobivala siva, ki je na voljo v množici odtenkov, menda več kot stotih, s čimer je po raznolikosti takoj za modro, ki ima lahko kar 130 odtenkov. T. i. kromatične barve sicer v prodaji avtomobilov predstavljajo le 10 odstotkov.



Kaj pa v Sloveniji? Po podatkih, ki so jih za nas iz baze MNZ prijazno obdelali pri analitični družbi Jato Dynamics, sta bili med avtomobili letnika 2017 skupaj na vrhu siva in bela, ki se v različnih odtenkih ter kot kovinska ali navadna izvedba pojavljata vsaka na dobrih 30 odstotkih na novo registriranih avtomobilov. Med sivimi je očitno zajeta tudi srebrna, ki je naša statistika ne obravnava ločeno. Seveda je treba vedeti, da gre veliko, med 20 in 30 odstotkov, avtomobilov še novih po registraciji v izvoz, tako da so lahko pravi deleži tudi za kak odstotek drugačni.

Kako pa je v aktualnem voznem parku? Najprej prvo razločevanje: velika večina naših jeklenih konjičev je kovinske barve (905 tisoč), veliko manj je avtov z navadno barvo (282 tisoč).Sicer velja, da je siva barva (skupaj s srebrno) močno v ospredju, takšnih je skoraj 450 tisoč avtomobilov, ki se vozijo po naših cestah, prevedeno v delež to pomeni kar 39 odstotkov. Le 15 odstotkov je belih (180 tisoč), 14 odstotkov črnih (161 tisoč), po 11 in 10 odstotkov je modrih in rdečih. Morda je presenetljivo, ampak kar precej nižje je s komaj štirimi odstotki rjava barva, ki ima prav takšen delež kot zelena. Še pogled čisto na konec: v slovenskem voznem parku je tudi 4872 vijoličastih avtomobilov.