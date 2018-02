Eden za tabornike, drugi za dirkače

Škoda je novi izvedbi iz družine kodiaq, scout in sportline, prvič pokazala že septembra lani na avtomobilski razstavi v Frankfurtu. Nedavno smo imeli priložnost novinca preizkusiti v resnih zimskih razmerah, v katerih so se pokazale prednosti štirikolesnega pogona.



Kodiaq scout je v primerjavi z osnovno različico na pogled robustnejši in tudi 9 milimetrov daljši. Njegova oddaljenost od tal je s 194 mm največja med vsemi škodami, kar mu omogoča tudi večji vstopni in izstopni kot pri običajnem kodiaqu. Paket opreme za slabe ceste prinaša dodatno zaščito podvozja in motorja. Kupcem sta na voljo dva bencinska (110 in 132 kW) in dva dizelska motorja (110 in 140 kW), menjalnik pa je lahko ročni ali samodejni. Seveda ima kodiaq scout serijsko vgrajen štirikolesni pogon.



Žarometi in meglenke v LED-tehniki poskrbijo za dobro osvetlitev. Da vozimo scouta, je razvidno tudi v notranjosti, kjer sedeže, odete v kombinacijo usnja in alkantare, krasi vtisnjen napis scout. Zaslon multimedijske naprave lahko prikazuje podatke, pomembne za terensko vožnjo: kot sprednjih koles, kompas in višinomer. Ti se samodejno prikažejo, ko s stikalom ob prestavni ročici vključimo terenski vozni program off-road.



Drugačno dušo ima kodiaq sport­line, ki je namenjen ljubiteljem športnega videza. Serijska 19-palčna platišča iz lahke litine v antracitni barvi nosijo Slovencem znano ime – Triglav. Za doplačilo so na izbiro še večja, 20-palčna. Mreža hladilnika je v črni barvi, prav tako zunanji ogledali. Sportline ima, kot se za športnika spodobi, šport­ne sedeže, ki so prav tako odeti v kombinacijo alkantare in usnja ter ozaljšani s srebrnimi šivi. V črni notranjosti izstopajo tudi stopalke, izdelane iz aluminija in nerjavnega jekla. Zaslon multimedijske naprave prikazuje nekatere za dirkače pomembne podatke, recimo tlak v turbini in štoparico, ki omogoča analizo prevoženih krogov. Če izberemo sportline s samodejnim menjalnikom DSG, dobimo tudi obvolanski stikali za ročno prestav­ljanje. Izbira motorjev je enaka kot pri scoutu, le da je štirikolesni pogon v tem primeru za doplačilo.



Malokdo ve, da je Škoda že okoli leta 1930 začela izdelovati vozila s štirikolesnim pogonom. Sodobni štirikolesni pogon z večlamelno sklopko pa je prvič ponudila leta 1999 v octavii combi 4x4 in od takrat do konca 2017 prodala več kot 700 tisoč štirikolesno gnanih škod. Današnje izvedbe 4x4 so opremljene s peto generacijo štirikolesnega pogona z elektronsko krmiljeno večlamelno sklopko. Takšen pogon je popolnoma avtomatiziran in zagotavlja optimalen oprijem v vseh voznih okoliščinah. V primerjavi s četrto generacijo je zdaj sklopka zasnovana tako, da ne potrebuje tlačnega rezervoarja ali regulacijskega ventila. Zaradi manjše minimalne količine olja je celotna sklopka kompaktnejša in za 1,4 kg lažja. Krmilna enota štirikolesnega pogona nadzoruje vrtilno hitrost pogonske črpalke, ki je sestavljena iz elektromotorja, batne črpalke in regulacijskega ventila.