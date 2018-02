Harmonija elegance in športnosti 

Vozila SUV po priljubljenosti prekašajo druge avtomobile. Nekateri so posrečena harmonija elegance, uporabnosti in športnosti.

Takšen je tudi Peugeot 3008. Zakaj so športni terenci oziroma vozila SUV tako priljubljena med vozniki? Odgovor se gotovo skriva v dejstvu, da imajo prilagodljivo in prostorno notranjost, vozniku in potnikom zaradi večje oddaljenosti od tal omogočijo enostavno vstopanje in izstopanje. Višje sedenje pomeni tudi boljši pregled nad dogajanjem v prometu. Privlačen pa je tudi njihov videz, ki združuje ravno prav robustnosti, elegance in športnosti.



Žirije izbrale Peugeot 3008



Prav takšno harmonijo elegance, dinamike in uporabnosti ponuja tudi večkrat nagrajeni SUV Peugeot 3008, ki je prepričal tako domače kot tuje strokovne žirije in do danes prejel že več kot 38 nagrad, kar je več kot kateri koli njegov tekmec - med drugim je lani osvojil laskava naziva slovenski in evropski avtomobil leta. Drugače zasnovan voznikov delovni prostor, serijsko vgrajena inovativna digitalna instrumentna plošča Peugeot i-Cockpit, dobre vozne lastnosti in učinkoviti, do narave prijazni motorji so le nekatere prednosti, ki so navdušile člane žirij in bodo gotovo tudi vas.

Spoznajte GT Line



Čeprav je že vstopni Peugeot 3008 dobro opremljen, je za nakup na slovenskem trgu ta hip še bolj zanimiva bogato opremljena izvedenka Peugeot 3008 GT Line, ki ima tudi posebej ugodno ceno. GT Line namreč ponuja odlično kombinacijo učinkovitosti in športnega sloga. Športnost Peugeota 3008 GT Line dopolnjuje obloga z dvojnim kromiranim izpušnim sistemom, dvobarvna 18-palčna lita platišča z diamantno mat obdelavo, zunanja ogledala v črni barvi z lučmi, ki prikazujejo sliko leva na tleh, in bakreni emblemi GT Line na avtu. Elegantna streha Black Diamond prefinjeno poudari njegove linije, sprednji LED-žarometi z mačjim pogledom pa poskrbijo za odlično vidljivost ponoči.

Prilagodite ambient počutju

Prva stvar, ki bo ob vstopu v SUV Peugeot 3008 pritegnila vaš pogled, je futuristična armaturna plošča. Kompakten, v usnje odet volan, najnovejša verzija voznikovega delovnega mesta Peugeot i-Cockpit z 12,3-palčno digitalno ploščo in na sredino umeščen velik 8-palčni zaslon na dotik ustvarjajo nadvse prijeten ambient. V sklopu voznikovega mesta Peugeot i-Cockpit je tudi niz sedmih kovinskih tipk, ki spominjajo na klavirske ter omogočajo neposreden in stalen dostop do glavnih funkcij za udobje: avtoradio, klimatska naprava, navigacija, nastavitve vozila, telefon in mobilne aplikacije.



Izvedenka GT Line ima serijsko vgrajen i-Cockpit Amplifyi, ki omogoča, da lahko v hipu prilagodite notranji ambient svojemu počutju ali tipu vožnje s preklopom v način boost ali relax. Izkoristite prednosti nežnih dišav, ki jih je Peugeot razvil v sodelovanju z družbo Scentys in mednarodno priznanim oblikovalcem dišav Antoinem Liem, spremenite jakost ambientalne osvetlitve, zamenjajte barvo zaslonov ... Vse to med tem, ko udobno sedite na osemtočkovnem masažnem sedežu, obdani s svetlobo velikega panoramskega strešnega okna.

Varnost serijsko

Peugeot 3008 je bil na neodvisnih preizkusnih trkih EuroNCAP ocenjen z najvišjo oceno 5 zvezdic. Izvedenka GT Line serijsko vključuje tudi najnaprednejše varnostne sisteme v sklopu paketa Varnost plus, ki med drugim vključuje tudi Active Safety Brake, novo generacijo sistema za samodejno zaviranje v sili, ki posreduje v primeru zaznane bližajoče se nevarnosti trka z vozilom. Kamera in radar zaznavata premične in nepremične ovire. Če voznik ne zavira ali ne zavira dovolj močno, sistem sproži maksimalno zaviranje namesto voznika. S tem pomaga preprečiti trčenje, če je hitrost nižja od 30 km/h, ali zmanjšati njegove posledice, tako da zmanjša hitrost ob trku.



Povezani s svetom

Peugeot 3008 GT Line omogoča tudi odlično povezanost s svetom. Njegova funkcija Mirror Screen vam omogoča povsem varno uporabo aplikacij z vašega pametnega telefona, ki so združljive s protokoli Apple CarPlay, MirrorLink ali Android Auto. Ob tem ima tudi možnost brezžičnega polnjenja vašega telefona.

Zmogljivost z mislijo na okolje

Kdor raziskuje svet, mora imeti do njega tudi spoštljiv odnos, menijo v Peugeotu, zato namenjajo veliko pozornosti razvoju tehnologij za okoljevarstveno učinkovitost. Peugeot 3008 je bil razvit na novi konstrukcijski osnovi EMP2, ki ga v povezavi z učinkovitimi motorji PureTech in BlueHDi ter s samodejnim menjalnikom EAT6 uvrščajo med najučinkovitejša vozila SUV v njegovi kategoriji.

Peugeot 3008 GT Line ima na voljo dva bencinska (96 in 121 kW) in tri dizelske motorje BlueHDi (88 in 110 kW). Njegov trivaljni bencinski motor 1,2 PureTech 130 S&S je bil med drugim izbran za motor leta 2016 v svoji kategoriji. Močnejši štirivaljni bencinski motor 1,6L THP 165 S&S pa je vgrajen skupaj s 6-stopenjskim samodejnim menjalnikom EAT6. Šibkejši dizelski motor je prav tako na voljo s samodejnim menjalnikom, močnejši pa z ročnim.

Izjemna ponudba



Izkoristite izjemno ponudbo do 3000 evrov popusta, 5 let jamstva in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 evro za prvo leto ob nakupu s Peugeot financiranjem do 30. aprila 2018.