Preizkusili smo: Peugeot 5008 GT 2.0 blueHDi 180

Peugeot 5008 je do konca prednjih vrat enak manjšemu 3008. V drugem dejanju karoserije ponuja spretno optično prikrito dolžinsko rast, v kabini pa tri samostojne sedeže in modularno rabo velikega prtljažnika. Večji enoprostorski družinski srečni konec so zgradili na skoraj 20 centimetrov daljši skupni dolžini.



Peugeot 5008 prihaja v novi generaciji pred kupce suveren, mladosten in dovolj drugačen, da ga oko opazi tudi v poplavi drugih novih velikih mestnih terencev. Prej ni bilo tako in že to je velika razlika. A bistvo 5008 je drugje, v dobrih 16 centimetrov daljši medosni razdalji. Ta je dala potnikom v drugi vrsti tri samostojne, po dolžini in naklonu pomične sedeže ter veliko prostora za noge. Druga pomembna dodana vrednost je v obliki prtljažnika.