Preizkusili smo: Škoda karoq 1.5 TSI DSG style

Škoda je imela yetija, zdaj ima karoqa. Novinec ni neposredni naslednik, saj je večji, bolj v sodobnem SUV-slogu, a prinaša nekatere rešitve prav iz yetija. Je z njimi lahko res uporaben družinski avtomobil?

Lahko, bi odgovorili na uvodno vprašanje. Karoq je namreč za svojo dolžino (438 cm) dokaj prostoren avtomobil, ki je hkrati lepo prilagodljiv. Slednje so vanj prenesli iz yetija - čeravno pri Škodi pravijo, da ne gre za naslednika. Doplačljivi sedeži vario flex sami po sebi niso novost, so pa v svetu SUV-ov redkost. Povejmo, da je v drugi vrsti tako običajno široka stranska sedeža kot ožjega srednjega preprosto iztakniti in odnesti iz avta, s čimer se odpre možnost različnih prostorskih kombinacij. Tudi ko so zadnji sedeži v avtu, je prtljažnik konkretno velik in ugodno oblikovan, z nekaj priročnimi stranskimi kljukicami za obešanje vrečk in zasilnim rezervnim kolesom v dnu. Ob doplačilu za eno od opcij ga lahko odpremo tudi tako, da pod avto prislonimo nogo. Z zadnje strani je karoq na cesti tudi najbolj prepoznaven, čeprav ne tako izstopajoč, kot je bil yeti, ki je pač deloval bolj oglato in robustno.