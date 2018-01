Slovenski avto leta 2018  je volkswagen polo

G. B.

Volkswagen polo je zmagovalec izbora za slovenski avto leta 2018. Na drugo mesto se je uvrstila škoda kodiaq, na tretje honda civic, na četrto peugeot 5008 in na peto mazda CX-5.

Polo, ki je kot letošnji zmagovalec nasledil lanskega prvaka peugeota 3008, je zmagal z minimalno prednostjo pred drugo škodo kodiaq, ki je v finale prinesla največ točk glede na na glasove bralcev in poslušalcev. V končni razvstitvi je na tretjem mestu honda civic, ki smo ji sicer največ točk namenili v uredništvu Dela in Slovenskih novic. V finalnem izboru medijev so glasovali še Avto magazin, Motorevija AMZS, Dnevnik/Nedeljski dnevnik, Planet Siol.net, Val 202/Avtomobilnost in Večer/Evo Magazin.

Sklepni del izbora je prvič potekal v centru varne vožnje AMZS na Vranskem, kjer so bili zbrani tudi vsi finalisti in smo jih na testni stezi pred glasovanjem še enkrat preizkusili.