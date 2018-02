Zdravstveni blog: Nekdo mora sprejeti odgovornost!

Zakorakali smo v novo leto in to se ni začelo preveč optimistično. Takoj že primer ošpic v Sloveniji, hkrati razsaja gripa, oddelki na UKC Ljubljana so zaprti, obiski prepovedani. Prek medijev in socialnih omrežij potekajo burne debate o cepljenju. Za ali proti?

Danes ne razmišljam o tem, kako se je treba lotiti problematike cepljenja, kako je treba spremeniti zakon ali katera bo nova aktivnost s projektom Imuno. Danes razmišljam, kdo bo v tej situaciji prevzel odgovornost za tiste, ki so zboleli za boleznimi, ki jih lahko preprečimo s cepljenjem.

Kadarkoli je v Sloveniji nekaj narobe, s prstom hitro pokažemo na odgovorne institucije in oblasti, ki bi morale skrbeti za primerno ozaveščenost in javno zdravje v Sloveniji.

So te odgovorne? Spreminjanje zakonov, zaostrovanje kazni, večje izobraževanje in pozitivna propaganda. Ali bi pomagalo? Nekaj že, a menim, da ne pretirano veliko.

Seveda institucije nosijo odgovornost in posledice lastne pasivnosti, vendar menim, da ne moremo pokazati nanje s prstom in reči – zaradi vas je ta malček zbolel.

Mediji. Ti bi morali poročati objektivno in strokovno, ne bi smeli dopustiti predvajanja lažnih informacij na javnih televizijah, radiih in spletu. V zadnjem času so sicer precej naklonjeni stroki, poslušajo in podajajo kvalitetne informacije. Včasih nisem imela tega občutka, saj so hitro povzeli kakšno izmišljotino ali pa zavili s prave poti. Zdaj so na strani cepljenja in pozitivnega ozaveščanja, a moralo je priti do izbruha bolezni in do resne situacije v Sloveniji.

Kaj pa zdravniki, zdravstveno osebje? Ali so ti odgovorni? Naporni urniki, slabe delovne razmere in pacientov več, kot jih lahko sprejme osemurni delovnik. V predvidenem času za pacienta je nemogoče obrazložiti in pregnati strahove cepljenja tistim, ki se o tem sprašujejo. Zato v primerih cepljenja raje ne prelagam odgovornosti na zdravnike. Tukaj bi lahko zdravstveni sistem prevzel odgovornost za slabe razmere pri delu.

In kaj mi še ostane?

Padejo mi na misel vsi, ki se tako goreče borijo proti cepljenju. Vsi tisti, ki prepričujejo mlade in prestrašene starše o slabosti cepljenja. Če pogledamo njihove argumente, nas lahko hitro premamijo, vendar po natančnem in strokovnem pregledu ugotovimo, da njihove trditve, članki, raziskave ne dosegajo niti pozitivne ocene. Z zavajanjem javnosti in prirejanjem statistike, rezultatov v svoj prid škodujejo mnogim. Sprašujem se, ali nimajo slabe vesti in kako jih ni sram, da ogrožajo zdravje ljudi. Zdravje malčkov, novorojenčkov, zdravje šibkejših.

Pred letom in pol primer tetanusa pri otroku, zdaj ošpice in oslovski kašelj. Koga lahko obtožimo zavajanja javnosti in ogrožanja javnega zdravja Slovenije? Lahko posameznike obtožimo kriminalnega dejanja? Lahko starše obtožimo zanemarjanja lastnih otrok, ko zbolijo in otroci niso cepljeni?

Posamezniki celo služijo s pridiganjem proti cepljenju, da ne govorimo o doktoratih, ki so narejeni na to tematiko. Seveda porazno strokovni in ne vredni vsakega branja, a kaj, ko nekaj ljudi, ki so najbolj potrebni kvalitetnih informacij, naletijo prav na te. Posledično ne cepijo svojih otrok in bolezen je hitro tu.

Toliko o odgovornosti za posledice, ki se zgodijo v primeru necepljenja. Kaj pa v primeru cepljenja? Seveda bi moralo biti poskrbljeno za odškodnino in prevzem odgovornosti v primerih, če je dokazan stranski učinek po cepljenju in je vzročno povezan. Tako kot bi morali biti urejeni vsi odškodninski postopki v primerih zapletov, napak ali malomarnosti.

Sama ne bi imela poguma tako goreče in lažnivo hujskati proti nečemu, kar je velik dosežek medicine in dokazano uspešno orodje za eradikacijo bolezni. Niti ne bi imela vesti. Imela bi slabo vest in vse moralne zadržke pred prepričevanjem proti cepljenju, ker tako izpostavljam otroke, šibkejše, nedolžne le večjemu tveganju.

Kako lahko nekdo služi na račun tega in kako lahko ljudje ogrožajo javno zdravje brez obsodbe družbe? Kaj bo, ko bo nekdo začel kazati s prstom in zahteval odgovornosti za padec precepljenosti ali pa za bolezen svojega otroka? Se bodo takšni posamezniki upali izpostaviti in prevzeti odgovornost za svoja dejanja?

Eva Vrščaj je študentka petega letnika medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in podpredsednica za zunanje zadeve Društva študentov medicine Slovenije. Prav tako aktivno sodeluje v projektu Imuno. Sama je velika zagovornica cepljenja in aktivistka na tem področju.

»Danes razmišljam, kdo bo v tej situaciji prevzel odgovornost za tiste, ki so zboleli za boleznimi, ki jih lahko preprečimo s cepljenjem.« Foto: Aleš Černivec/Delo