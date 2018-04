Država z začasnim imenom

Zdi se, da je zgodovina že dolgo največja nesreča Balkana. Ne samo, da je »proizvaja več, kot je zmore prebaviti«, ampak na tem delu Evrope zgodovine pogosto niti ni mogoče ločiti od sedanjosti. Tako kot v Atenah govorijo o Akropoli, kot da je živa, govorijo v Skopju o Aleksandru Velikem, ki da brani makedonski nacionalni ponos pred grškim.



Makedonija že desetletje čaka na vstop v EU in Nato, čeprav je že leta 2008 izpolnila pogoje za vstop v Nato in je od leta 2005 kandidatka za članstvo v EU. Glavna ovira je spor glede imena države z Grčijo. Vlada socialdemokrata Zorana Zaeva, za katero je rešitev spora prioriteta, poskuša tudi s krepitvijo sodelovanja z Grčijo vzpostaviti bolj pozitivno ozračje.



Skupna gradnja transjadranskega plinovoda (TAP), po katerem bo tekel azerbajdžanski plin iz Kaspijskega morja v Zahodno Evropo, je ena od teh akcij krepitve sodelovanja. Z odpravo za Atene spornega poimenovanja skopskega letališča in avtoceste po antičnem bojevniku in osvajalcu Aleksandru Velikem pa je pokazala pripravljenost, da se odreče temu, da je Makedonija njegova edina prava naslednica, kar je vpeljala bivša vlada konservativne VMRO-DPMNE.



Pogajanja o imenu Makedonije pod pokroviteljstvom ZN so tako dobila nov zagon. Po treh letih prekinitve se nadaljujejo od lanskega decembra, na njih pa je posrednik ZN Matthew Nimetz predlagal pet rešitev. Strani sta si posredovali pisne predloge rešitve, zadnje srečanje z Nimetzem na Dunaju, na katerem sta sodelovala zunanja ministra Makedonije in Grčije, Nikola Dimitrov in Nikos Kocias, pa se je končalo brez preboja.