Izbrisano ljudstvo

Bolj neposredne podobe razmer v Izraelu in Palestini si ni mogoče zamisliti. Na eni strani ena najbolj modernih in močnih svetovnih vojska nekaznovano in s polno politično podporo skrajno desne vlade Benjamina Netanjahuja ter širše mednarodne skupnosti sistematično pobija protestnike. Na drugi strani desettisoče ljudi, ki po dolgih letih životarjenja v oblegani sredozemski konzervi lahko izgubijo le še življenje, obeležuje še edino, kar je ostalo od njihove domovine – spomin, idejo, metaforo, neoprijemljivo, že skoraj metafizično identiteto.

Na eni strani globalna gospodarska in tehnološka sila, ki na razkosanem Bližnjem vzhodu oblikuje nova nenačelna zavezništva (denimo s Saudsko Arabijo), na drugi množica obubožanih, ponižanih in brezpravnih ljudi, ki ne živijo le pod blokado in večno grožnjo letalskih napadov, ampak tudi pod avtoritarno vladavino islamističnega gibanja Hamas.