Ni mi šlo za zmago v vojni. Zanimala me je obramba male enklave ustvarjalnosti

Medijski človek je postal v času, ko je študentsko gibanje doseglo vrhunec. Na začetku sedemdesetih let je z magnetofonom v roki poročal s študentskih demonstracij na Aškerčevi cesti. Sredi sedemdesetih let je moral radijski eter zaradi provokativne drže za nekaj časa zapustiti, zato je nekaj let za Tribuno pisal o stripu. Pred štirimi desetletji pa se je ob izbruhu punka v radijski eter vrnil v velikem slogu. Če je bila Butnskala Emila Filipčiča in Marka Derganca največja »literarna« radijska stvaritev tistega časa, sta bili Vidmarjevi oddaji Bodi Tukaj Zdaj in Rock fronta znanilki korenitih sprememb v družbi, kulturi in medijski produkciji. Igor Vidmar pa je bil tisti, ki je kritiške kriterije postavljal na novo. »Vsaka umetniška generacija si zasluži svojega Vidmarja,« je pred časom zapisal režiser Dragan Živadinov, konstitutivni element Neue Slowenische Kunst, in Igorja postavil ob bok nekega drugega Vidmarja, Josipa Vidmarja.



Igor Vidmar s sodelavci je na nacionalnem radiu nekaj desetletij vodil oddajo Drugi val. Cunami varčevanja je oddajo Drugi val odplaknil v zgodovino.







Oddajo Drugi val na drugem programu nacionalnega radia ste vodili 30 let.



Ne. Skoraj 40.



Mar je niste vodili od leta 1988?



Ne. Od leta 1980.



Torej ste nedeljsko radijsko oddajo vodili dlje kot Marjan Kralj.



Toliko let pa najbrž ne. Drugi val ima zanimivo genezo. Nekdo je v Delu objavil zapis, s katerim je začel nenavadno kampanjo obrambe slovenskega jezika pred vdorom angleščine. Ta vdor naj bi se dogajal ob pomoči rock glasbe, zlasti Radia Študent in punka. Uredništvo Dela se je odločilo, da na to temo organizira okroglo mizo. Nekako na začetku leta 1980 se je to dogajalo. Vabljeni smo bili Mojmir Sepe in Janez Martinc z radia, avtor zapisa o vdoru tujega jezika in najbrž Marjan Ogrinc. Trditvam o vdoru angleščine sem se čudil, ker so slovenski bendi, ki smo jih podpirali, pesmi igrali v slovenščini. Razložil sem tudi, da Radio Študent podpira domačo glasbo. Punkerji branijo slovenski glasbeni prostor, sem trdil.



Pankerji prispevajo k razvoju slovenske besede v sodobni formi …



Natanko tako. Utemeljil sem, da niso škodljivci in potujevalci. Posledica je bila ta, da sta po koncu okrogle mize k meni pristopila ta dva gospoda, Mojmir Sepe in Janez Martinc. Nanju sem gledal z velikim strahospoštovanjem. Nagovorita me: »Tovariš Vidmar, bi vi sodelovali z Valom 202?« Kako to mislite, sem vprašal. »Da bi imeli oddajo,« sta mi odgovorila.