Pomisleki: Ni razlike med predsednikom in pralnim praškom

Parlamentarne volitve v Sloveniji bodo junija in predvolilna tekma se je že začela. V njej bomo spremljali stare obraze, transformirane obraze in nove obraze, ki jih slovenski volivci zelo cenijo, najbrž zato, ker ne cenijo poklica politika. Pravzaprav za Slovence to niti ni poklic, zato radi volijo tiste, ki v politiko vplujejo iz drugih vod in o njej ne vedo nič.



Politik ni cenjen niti dobro plačan, zato je v slovenski politiki malo prekaljenih profesionalcev in malo entuziastov, ki jim gre iskreno za dobrobit naroda in države, in veliko preveč tistih, ki jim je to boljša opcija od katere koli druge, ki jim je na voljo.



Na lestvici tisoč najbolje plačanih ljudi iz državnega proračuna boste zaman iskali politika, na njej ne boste našli niti predsednika vlade. Je pa na njej več kot 900 zdravnikov. Premier, ki naj bi skrbel za vse državljane, tudi za najbolje plačane in tudi najbolj ugledne, kar zdravniki najbrž so, nima cene in ugleda, saj tega precej prinaša tudi denar. Ker pri nas drugače kot marsikje v svetu med politike ne gredo ljudje z lastnim močnim kapitalskim zaledjem, saj takih Slovenija ne premore kaj dosti, imamo v politiki negativno selekcijo, obenem pa od politikov pričakujemo, da bodo ustvarili okolje, v katerem se bodo dobro počutili bogati in manj bogati (revnih naj sploh ne bi bilo), zdravi in bolni, stari in mladi ... Tako smo Slovenci v začaranem krogu večnega iskanja odrešenika, ki ga pooseblja novi obraz.



Na prejšnjih volitvah je bil to Miro Cerar s svojo ekipo politično neoskrunjenih ljudi, na zdajšnjih bo to Marjan Šarec, ki mu javnomnenjske ankete napovedujejo odličen izid. Šarec nima ne ekipe ne programa, je politični analfabet in v tem slovenski volivci vidijo njegovo poglavitno prednost. Njegova še večja prednost je, da ga Slovenci poznajo, prepoznavnost pa si je ustvaril kot zabavljač z likom Serpentinška, klenega gorenjskega podeželana, ki stresa modrosti o babah in podobnem. Slovenec ima Serpentinška rad, ker si o marsičem misli enako kakor on, a si upa povedati kvečjemu za šankom po ustrezni količini popitega alkohola. Slovenec samega sebe vidi v Serpentinšku, in ko je Šarca skorajda izvolil za predsednika države, je v njem videl Serpentinška, robatega ruralca, in sebe. Če bi Šarec v zadnjem televizijskem soočenju vsaj za hip odigral Serpentinška, bi, četudi brez modre halje, porazil Pahorja.



Zdaj bo imel za to novo priložnost, in četudi svojega lika kot aduta ne bo potegnil iz rokava, je pred tekmeci, prvaki drugih strank, v prednosti že zgolj s tem, da je šolani igralec in da je vajen kamere. Res je, da na izid volitev vedno bolj vplivajo družabna omrežja, a za zdaj je v Sloveniji televizija še vedno ključnega pomena.